Oto kto chciał kupić Zielińskiego! Przykra sprawa, to nie tak miało być

Piotr Zieliński z pewnością zupełnie inaczej wyobrażał sobie swój pobyt w Interze Mediolan. Polak nie mógł przebić się do wyjściowego składu i przegrywał rywalizację między innymi z Henrikhiem Mkhitarjanem. Rozegrał łącznie 39 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty, ale głównie wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Ponadto pomocnik często zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Nowe wieści w sprawie odejścia Zielińskiego. Wiemy, kto się po niego zgłosił

Z tego powodu obecnie bardzo wiele mówi się o jego odejściu. Od tego sezonu trenerem Interu jest Crisitan Chivu, który ma inne pomysły na drużynę i zmieni ustawienie. Ostatnio "La Gazzetta dello Sport" przekazała wprost, że Zieliński "musi odejść", aby zrobić miejsce dla Mortena Frendrupa z Genoi. Najnowsze wieści w sprawie przyszłości Polaka przekazał portal FCInterNews.

Zdaniem dziennikarzy zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenia, ale tylko w przypadku oferty z topowego klubu, a ostatnio Inter otrzymał zapytania ze strony drugoplanowych zespołów z Bundesligi i Premier League, które zostały odrzucone. "Polak zdaje sobie sprawę, że wraz ze zmianą trenera i prawdopodobną zmianą formacji, liczba miejsc w pomocy może zostać zmniejszona na rzecz pozycji ofensywnych. Wychodząc z założenia, że podpisując kontrakt z Interem, spodziewał się więcej czasu na boisku, teraz jest jeszcze bardziej zainteresowany alternatywą" - czytamy w tekście.

Włosi dodają, że klub nie zamierza namawiać Zielińskiego do odejścia, ale rozważy oferty wynoszące około 10 milionów euro. Pomogłoby to w ściągnięciu pomocnika, który bardziej odpowiadałby Chivu.

Aktualnie Zieliński przygotowuje się do startu nowego sezonu. Polak niedawno wznowił treningi po kontuzji. Inter pierwszy mecz w Serie A rozegra 25 sierpnia. Wówczas zmierzy się z Torino.