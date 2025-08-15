Tak Mentzen odpowiedział Izraelczykom. Nie hamował się

"Mordercy od 1939" - transparent o takiej treści wywiesili kibice Maccabi Hajfa podczas czwartkowego meczu z Rakowem Częstochowa (2:0, grano w Debreczynie). Te słowa, będące odpowiedzią na zeszłotygodniowy transparent częstochowskich fanów ("Izrael morduje, a świat milczy"), nie przeszły bez echa w Polsce.

Oburzający transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa. Sławomir Mentzen i Jakub Rutnicki reagują

W mediach społecznościowych głos zabrali prezydent Karol Nawrocki czy prezes PZPN Cezary Kulesza. Zrobił to również Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji oraz prezes partii Nowa Nadzieja. I nie bawił się w dyplomację.

"Maccabi i inne kluby z Izraela powinny grać w jakichś rozgrywkach azjatyckich, a nie europejskich. Ta barbarzyńska dzicz pasuje kulturowo i geograficznie do Azji lub nawet Afryki, a nie do cywilizowanej Europy" - napisał na X.

W tym samym serwisie do sytuacji odniósł się minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. "Nie ma akceptacji dla skandalicznego zachowania izraelskich kibiców wobec Polek i Polaków. Oczekujemy błyskawicznej i jednoznacznej reakcji UEFA. W trybie pilnym wystąpimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec izraelskiego klubu. Areny sportu nie są miejscem propagowania kłamstw" - zakomunikował. Transparent wywieszony przez sympatyków Maccabi skrytykowała również Ambasada Izraela w Polsce.

Potężne zamieszanie wokół rywalizacji Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa. "Powinny zostać nałożone duże kary"

Rywalizacja częstochowian z izraelskim zespołem była pełna napięć nie tylko na trybunach. - Od (środy - red.) zachowanie gospodarzy było skandaliczne. Wywołali awanturę, ja to trochę bagatelizowałem, ale to szło coraz dalej. Historia niesamowita i uważam, że na Maccabi powinny zostać nałożone duże kary. Nie miało to nic wspólnego z postawą fair play. Na trybunach są różni ludzie, ale w środku musi być jakiś szacunek do rywala. Przegrywasz w sposób zdecydowany, a cały czas próbujesz doprowadzać do jakichś konfrontacji i sytuacji, z którymi ja do tej pory się nie spotkałem - powiedział, nawiązując m.in. do przepychanek przed oraz po spotkaniu.

W sportowej rywalizacji górą był Raków, który dźwignął się po porażce 0:1 u siebie, dzięki czemu awansował do czwartej, ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Tam zmierzy się z Ardą Kyrdżali, mecze zostaną rozegrane 21 i 28 sierpnia.