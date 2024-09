Transferowy hit w klubie Polaka. Legenda kończy z bezrobociem!

Mats Hummels w poprzednim sezonie był podporą Borussii Dortmund i błyszczał w najważniejszych spotkaniach, jak ligowy "Der Klassiker" z Bayernem Monachium (2:0) czy też w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, gdzie dortmundczycy dotarli aż do finału i dopiero w nim przegrali z Realem Madryt (0:2).

Mimo to po zakończeniu sezonu doświadczony obrońca musiał pożegnać się z klubem. "Po ponad 13 latach mój czas w czerni i żółci dobiega końca. To był dla mnie ogromny zaszczyt, że tak długo grałem dla tego klubu i mogłem być częścią podróży od 13. miejsca w styczniu 2008 roku do dzisiejszej Borussii Dortmund. (...) Będę za wami tęsknić" - przekazał na odchodne. Ale po kilku tygodniach bezrobocia znalazł nowego pracodawcę.

Mats Hummels ma nowy klub. Zagra z reprezentantem Polski

W środę 36-latek został zaprezentowany w nowym klubie. "AS Roma ma przyjemność ogłosić podpisanie kontraktu z Matsem Hummelsem. Urodzony w 1988 r. niemiecki środkowy obrońca ma bogate doświadczenie międzynarodowe. Ma na koncie ponad 600 występów we wszystkich rozgrywkach, 78 meczów w reprezentacji Niemiec i 16 tytułów mistrzowskich w klubie i reprezentacji, w tym Puchar Świata zdobyty w 2014 roku. W swojej karierze grał zarówno w Borussii Dortmund, jak i Bayernie Monachium. Hummels będzie nosił koszulkę z numerem 15, stanie się siódmym niemieckim zawodnikiem w historii klubu. Witamy w Romie, Mats!" - ogłoszono na oficjalnej stronie klubu.

Niemiec został zatem klubowym kolegą Nicoli Zalewskiego. W nowym zespole czekają go nie lada wyzwania. W pierwszych trzech kolejkach Serie A rzymianie zdobyli tylko jeden punkt, przez co obecnie zajmują dopiero 17. miejsce w tabeli, ostatnie nad strefą spadkową. A przecież za kilkanaście dni czeka ich pierwszy mecz w Lidze Europy przeciwko Athletikowi Bilbao.

Roma uaktywniła się po zamknięciu okna transferowego. Hummels nie był pierwszy

Sytuacja Romy nie jest najlepsza, być może dlatego, że zabrała się ona za wzmocnienie środka obrony dopiero po zamknięciu okna transferowego (we Włoszech nastąpiło to 30 sierpnia). W poniedziałek 2 września ogłosiła pozyskanie Mario Hermoso, który ostatnio grał w Atletico Madryt. Ale podobnie jak Hummels od kilku tygodni był wolnym agentem i dlatego mógł związać się z nowym klubem w dowolnym momencie.

Niemiec i Hiszpan szansę na debiut będą mieli w sobotę 15 września. Tego dnia Roma zagra na wyjeździe z Genoą.