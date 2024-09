Probierz przestrzega przed Szkocja - Polska. Nie chodzi tylko o boisko

W środowe popołudnie reprezentacja Polski przyleciała do Glasgow. To właśnie w stolicy Szkocji, a konkretniej na stadionie Hampden Park, Biało-Czerwoni zagrają pierwszy mecz w tej edycji Ligi Narodów. Polska grała tam tylko dwa razy w XXI wieku - w 2015 r. zremisowała 2:2 w meczu eliminacyjnym do Euro 2016, a blisko siedem lat później zremisowała 1:1. Ten drugi mecz odbył się na kilka dni przed finałem baraży do mistrzostw świata w Katarze na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Szkocja i Polska mają jeden punkt wspólny po ostatnich mistrzostwach Europy - ta impreza była dla obu drużyn nieudana. Szkocja zajęła ostatnie miejsce w grupie A z jednym punktem, który wywalczyła w rywalizacji ze Szwajcarią (1:1). Jedynego gola dla Szkotów, nie licząc samobójczego trafienia Antonio Ruedigera, strzelił Scott McTominay. Polska zdobyła punkt w meczu z Francją (1:1), a wcześniej przegrała 1:2 z Holandią oraz 1:3 z Austrią.

Bezpośrednie starcie obu zespołów na Hampden Park w Glasgow będzie miało jednak zupełnie inną historię.

Probierz mówi wprost o Szkotach. "To będzie bardzo gorący mecz"

W trakcie przedmeczowej konferencji prasowej Probierz otrzymał pytania od szkockich dziennikarzy nt. najbliższego przeciwnika Biało-Czerwonych. - O Euro się już zapomina, teraz są nowe przygotowania. Szkocja ma bardzo dobrego trenera. Steve Clarke potrafi budować drużynę i od razu widać, że jest ona zorganizowana. Tam walczy jeden za drugiego, musimy się tego spodziewać, tak samo gorącego wsparcia kibiców. Na pewno dla nas to będzie bardzo ciekawe spotkanie i przetarcie, jak nasza praca w porównaniu z pozostałymi zespołami europejskimi wygląda. To dla nas taki moment przeskoku - powiedział.

Probierz odniósł się też do faktu, że Polska nie przegrała żadnego meczu na Hampden Park w XXI wieku. -Oglądałem kilka meczów w telewizji z Hampden, słychać było, że jest tu gorąca atmosfera. Wszyscy nas przestrzegają, że tutaj jest tak jak w Walii. Musimy się nastawić na to, że to będzie bardzo gorący mecz. Mam nadzieję, że podtrzymamy serię z niepokonaną Polską na Hampden, oby tak zostało - dodał Probierz. Po tym pytaniu konferencja prasowa dobiegła końca.

Spotkanie Szkocja - Polska odbędzie się w czwartek o godz. 20:45. Relacja tekstowa z tego meczu na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.