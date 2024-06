Media nie mają wątpliwości. To on zastąpi Arkadiusza Milika w Juventusie

Arkadiusz Milik musiał opuścić plac gry już w drugiej minucie meczu towarzyskiego Polski z Ukrainą z powodu kontuzji. Jak się później okazało, uraz jest jednak poważniejszy i wyklucza 30-latka z udziału na mistrzostwach Europy. To nie pierwsze problemy zdrowotne Milika w ostatnim czasie.

Media: Vitor Roque trafi do Juventusu?

Uraz Milika komplikuje nieco sytuację Juventusu w linii ataku. Łączony z odejściem z klubu jest m.in. Federico Chiesa, a oprócz Milika w klubie jest tylko dwóch napastników - Dusan Vlahović oraz młody Kenan Yildiz. To sprawia, że konieczny będzie prawdopodobnie transfer kogoś do linii ataku.

W niedzielę dziennik "La Gazetta Dello Sport" poinformował, że do Turynu na wypożyczenie może trafić Vitor Roque. 19-latek miał już zostać zaproponowany działaczom Juventusu. Ci mają przystąpić do negocjacji, jeśli FC Barcelona wyrazi zgodę na wypożyczenie. Wiele zależy też od tego, czy nowy trener Juventusu Thiago Motta będzie widział 19-latka w składzie.

"W Katalonii nadszedł czas na oceny, a wśród nich jest również opcja wypożyczenia młodego napastnika Vitora Roque, po tym, jak otrzymał niewielką liczbę minut w ostatnich miesiącach" - czytamy. W najbliższym czasie stanie się jasne, czy Hansi Flick widzi Brazylijczyka w składzie na kolejny sezon.

Vitor Roque trafił do Barcelony na początku stycznia 2024 roku i nazywano go "konkurentem Roberta Lewandowskiego". Rozegrał on dotychczas 14 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Umowa Brazylijczyka obowiązuje do końca czerwca 2031 roku.

Jeśli chodzi o Arkadiusza Milika, to niewykluczone, że i on opuści Turyn. W mediach od dłuższego czasu pojawiały się doniesienia o tym, że może odejść. Niedawno zainteresowanie Polakiem wyraziło Fenerbahce. Wiele zależy pewnie od tego, jak będzie przebiegała rehabilitacja napastnika.