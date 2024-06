Arkadiusz Milik zabrał głos po kontuzji. Słowa pełne bólu

Arkadiusz Milik w drugiej minucie meczu towarzyskiego z Ukrainą nabawił się kontuzji kolana, która wyklucza go z udziału na mistrzostwach Europy. Dla piłkarza to wielki cios. W niedzielę zawodnik Juventusu opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym po raz pierwszy odniósł się do kontuzji. "Nie można w żaden sposób się na nie (kontuzje - przyp. red) przygotować" - napisał.

