Gigantyczny skandal we Włoszech. Dożywotni zakaz

Rasizm to wciąż palący problem współczesnego futbolu, a szczególnie we Włoszech, gdzie regularnie dochodzi do skandalicznych incydentów. Ostatnio zaczął być wyzywany od małp Mike Maignan, bramkarz Milanu. Udinese już surowo ukarało jednego z pseudokibiców, a szef FIFA podzielił się swoim pomysłem, jak likwidować problem rasizmu.

