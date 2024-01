Polak podbija Włochy. Wszyscy o nim mówią. "To miasto go kocha"

Szymon Żurkowski zaledwie od kilkunastu dni przebywa na wypożyczeniu w Empoli, a już zapisał się w historii polskich występów w Serie A. Polski pomocnik w wygranym 3:0 meczu z Monzą ustrzelił hat-tricka, który to był pierwszym hat-trickiem strzelonym przez polskiego zawodnika na boiskach włoskiej Serie A. Wcześniej Żurkowski zdobył gola w przegranym 1:2 spotkaniu z Hellasem Werona.

Empoli zachwycone Szymonem Żurkowskim. "Najsłodszy poniedziałek"

Jednocześnie Szymon Żurkowski mógł szybko zapunktować u kibiców Empoli, gdyż został pierwszym od 17 lat zawodnikiem tego klubu, który zdobył hat-tricka w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Po raz ostatni takim wyczynem popisał się napastnik Nicola Pozzi, który 9 grudnia 2007 r. strzelił cztery gole w spotkaniu z Cagliari (4:1).

- To, co zrobił Polak, z pewnością zostanie docenione i zapamiętane na długo - tak ostatni występ Żurkowskiego ocenił Gianmarco Lotti z dziennika "La Reppublica" w rozmowie z portalem Meczyki.pl. - Wrócił do Empoli i to miasto ewidentnie kocha Żurkowskiego. Pomocnik tak naprawdę nigdy nie chciał opuszczać tego klubu. Zawsze daje z siebie wszystko, gdy nosi niebieską koszulkę - dodał.

Lotti podkreślił, że po wygranej z Monzą w całym Empoli mówi się tylko o Szymonie Żurkowskim, który "przyćmił debiut trenera Davide Nicoli". - W tym mieście nie jest tak łatwo przebić się do opinii publicznej. Trzeba zwrócić na fakt, że Empoli nie ma tylu kibiców, co zdecydowana większość klubów w Serie A. [...] Strzelając jednak hat-tricka, sprawiasz, że bez względu na wszystko oczy fanów są zwrócone wyłącznie na ciebie. Chodząc po mieście, słyszałem wiele dyskusji na temat Żurkowskiego. To najsłodszy poniedziałek w karierze Polaka - podkreślił. Tłumaczył, że w Empoli wszyscy chcieli jego powrotu.

Żurkowski może odbudować się w Empoli z myślą o reprezentacji Polski

W rozmowie poruszony został także temat reprezentacji Polski. Zdaniem dziennikarza Empoli to świetne miejsce dla Żurkowskiego, żeby mógł się odbudować. - Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach osiągnie wysoką formę i wróci do kadry narodowej. Mam jednak wątpliwości, czy selekcjoner skorzysta z jego usług już w marcu, niemniej Empoli to dobre miejsce do tego, aby się rozwijać, a następnie próbować swoich sił w reprezentacji - zaznaczył.

Żurkowski dla Empoli grał wcześniej w latach 2020-2022. 26-latek przebywa w tym klubie na wypożyczeniu do końca sezonu z drugoligowej Spezii. Dla tego klubu rozegrał dotychczas 71 spotkań, w których strzelił 13 bramek i zanotował cztery asysty.