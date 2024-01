Media: "Piotr Zieliński wybrał nowy klub". Już nie ma odwrotu

Piotr Zieliński nadal jasno nie określił się w sprawie przyszłości. Jego kontrakt z Napoli wygasa z końcem czerwca, zatem już teraz może związać się z nowym pracodawcą. I wydaje się, że jest coraz bliżej opuszczenia klubu, w którym gra od 2016 r.

Piotr Zieliński dogadał się z Interem Mediolan? Włoski dziennikarz ujawnia warunki

Z informacji podawanych przez media wynika, że najpoważniejszym kandydatem do pozyskania reprezentanta Polski jest Inter. Do podpisania kontraktu miałoby dojść w zimowym oknie transferowym, ale 29-latek przeniósłby się do Mediolanu dopiero latem, bez konieczności płacenia odstępnego.

Coraz więcej wskazuje na to, że w od przyszłego sezonu Zieliński będzie graczem Interu. W programie "La Domenica Sportiva", emitowanym we włoskiej telewizji RAI, potwierdził to dziennikarz Ciro Venerato, który przedstawił też warunki transakcji.

- Zieliński wybrał Inter. Jego agent ustalił wszystkie warunki z tym klubem. (Podpisze kontrakt na - red.) trzy lata z opcją na czwarty rok, zależnie od liczby występów w trzecim sezonie. Pensja wyniesie 3 mln netto, będą też liczne premie, które pozwolą mu osiągnąć nawet 4 mln. Wszystko ustalone, Zieliński gotowy na nową piłkarską przygodę - powiedział, cytowany przez portal napolimagazine.com.

Piotr Zieliński coraz bliżej odejścia z Napoli

Dla piłkarza są to lepsze warunki niż te, jakie oferowało mu Napoli. Mistrz Włoch przy przedłużeniu kontraktu chciał znacząco obniżyć jego pensję (z 4,5 mln euro do 2,5 mln euro). Ponadto zaproponowano mu przedłużenie współpracy o dwa lata.

Piotr Zieliński rozegrał 354 spotkania w barwach Napoli. Strzelił 50 goli i zaliczył 46 asyst. Szansę na poprawienie tego dorobku będzie miał w poniedziałek 22 stycznia, gdy neapolitańczycy zagrają z Interem w finale Superpucharu Włoch.