Ulubieniec Probierza znów trafia we Włoszech. Trzeci gol w sezonie [WIDEO]

Patryk Peda w październiku niespodziewanie zadebiutował w reprezentacji Polski. Zawodnik, którego selekcjoner Michał Probierz znał z młodzieżówki, wystąpił od pierwszej minuty w meczach eliminacyjnych z Wyspami Owczymi i Mołdawią, mimo że na co dzień reprezentuje barwy zaledwie trzecioligowego włoskiego SPAL.

Peda tak naprawdę jest już zawodnikiem drugoligowego Palermo, ale SPAL jeszcze na ten sezon chciało go zatrzymać u siebie. Dlatego też 21-latek utknął w Serie C, ale tam przynajmniej występuje regularnie.

Ulubieniec Probierza znów trafia we Włoszech. Trzeci gol w sezonie

W niedzielę przeciwko Perugii Patryk Peda rozegrał 15. ligowy mecz w tym sezonie i bardzo szybko strzelił też swojego trzeciego gola, po tym jak wcześniej pokonywał bramkarzy Lucchese i Ancony. Już w piątej minucie gry polski obrońca bardzo efektownie dopadł do piłki po rzucie rożnym i głową umieścił ją w siatce.

Spal objęło prowadzenie, które utrzymywało do 60. minuty. Wówczas jednak kontrolę na boisku przejęli trzeci w tabeli grupy B gospodarze. Najpierw do wyrównania doprowadził doświadczony Francesco Lisi, a następnie dwa trafienia zaliczył 21-letni Kolumbijczyk Yeferson Paz. To właśnie dzięki nim ostatecznie Perugia zwyciężyła 3:1, a drużyna Pedy zaliczyła już dziewiątą porażkę w tym sezonie.

SPAL nie jest w stanie pozbierać się po spadku z Serie B. Drużyna Patryka Pedy w 22 kolejkach zdobyła tylko 21 punktów, przez co zajmuje w tabeli grupy B włoskiej trzeciej ligi dopiero 18. miejsce i musi bronić się przed kolejną degradacją. Sam Peda w piętnastu meczach może się pochwalić trzema bramkami oraz jedną asystą.