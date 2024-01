Gianni Infantino chce zmienić przepisy i wprowadzić "automatyczną porażkę"

Do skandalu doszło w trakcie sobotniego meczu Udinese - AC Milan (2:3) we włoskiej Serie A. Chwilę po tym, jak goście strzelili gola na 1:0, pseudokibice gospodarzy zaczęli rasistowsko obrażać bramkarza Milanu - Mike'a Maignana.

Urodzony w Gujanie Francuskiej piłkarz błyskawicznie powiedział o wszystkim sędziemu, a następnie opuścił boisko i poszedł do szatni. Arbiter nie pozostał obojętny na to zdarzenie i przerwał mecz. Na zamieszczonych w sieci materiałach wideo widać, że piłkarze Milanu namawiali bramkarza do powrotu na boisko, co im się w końcu udało. Mecz został wznowiony po niespełna 10 minutach.

- To nie powinno mieć miejsca w futbolu, jednak w ostatnich latach obserwujemy niebezpieczny powrót tego typu zachowań. Musimy wspólnie zareagować, bo nie możemy grać w takich warunkach. Przy obecności ogromnej liczby kamer na stadionach powinniśmy stosować ostrzejsze kary - mówił po spotkaniu Maignan.

Ale sytuacja we Włoszech nie była jednak jedynym tego typu skandalem w ten weekend. Do podobnej sytuacji doszło w angielskiej Championship. Zawodnik Coventry City - Kasey Palmer - był rasistowsko obrażany przez pseudokibiców Sheffield Wednesday w trakcie sobotniego meczu.

"Rasizm to hańba i nie ma dla niego miejsca. Jestem czarny i jestem z tego dumny. Wychowuję trójkę dzieci i przekazuję im te same wartości. Jeśli mam być szczery, to nie wierzę, by coś się miało zmienić w kwestii rasizmu na stadionach. Ale kilku gości śpiewających o małpach nie zmieni też mojego podejścia do fanów. Kocham ich i dziękuję im za wsparcie, jakie otrzymałem" - napisał Palmer na Twitterze.

FIFA stanęła w obronie obrażanych zawodników

Na tym samym portalu społecznościowym zareagował też szef FIFA Gianni Infantino. Włoch zaproponował proste rozwiązanie, które mogłoby zapobiec takim skandalom w przyszłości. "Drużyny, których kibice zachowują się rasistowsko, powinny automatycznie przegrywać mecze. Pseudokibice powinni otrzymywać zakazy stadionowe obowiązujące na całym świecie i zarzuty karne!" - napisał Infantino.

"FIFA zawsze stoi po stronie ofiar rasizmu i innych przejawów dyskryminacji. Wydarzenia, które miały miejsce w Udine i Sheffield są odrażające i nie do przyjęcia. Ale musimy działać wszyscy, począwszy od szkół, by najmłodsze pokolenia wiedziały, że na takie zachowania nie ma miejsca ani w futbolu, ani w społeczeństwach" - dodał.

Maignana i Palmera wsparła też walcząca z dyskryminacją organizacja Kick It Out. "Szefowie futbolu i kluby powinni karać pseudokibiców. Jeśli kluby nie będą wyciągać konsekwencji z takich zachowań, same również powinny być karane" - przekazano w oświadczeniu.

"Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o tym, że FIFA chce nakładać surowsze kary. To właśnie ona, a nie piłkarze powinna walczyć z dyskryminacją. Mimo to musieli wykazać się wielką odwagą w obliczu skrajnego cierpienia i traumy. Piłkarze potrzebują wsparcia poprzez czyny, a nie słowa" - dodano.