Młody Polak błyszczy w Serie A. Thiago Motta nie może wyjść z podziwu

W lipcu 2021 roku Bologna, według danych Transfermarkt, po rocznym wypożyczeniu, zapłaciła 750 tysięcy euro za 17-letniego wówczas Kacpra Urbańskiego. Pomocnik miał na swoim koncie zaledwie 4 mecze w Ekstraklasie, ale włoski klub podjął ryzyko, które zdaje się powoli opłacać.

Przez pierwsze dwa sezony gry na Półwyspie Apenińskim Polak rozegrał dwa mecze w Serie A. W poprzednich rozgrywkach był bardzo ważną postacią młodzieżowego zespołu "Rossoblu". W 30 meczach zdobył 9 goli i zanotował 5 asyst. Nic więc dziwnego, że zasłużył sobie na szanse w pierwszej drużynie. Tych dostaje coraz więcej.

Urbański wystąpił w 9 z 19 spotkań tego sezonu Serie A. Co więcej, w piątek zagrał w siódmym meczu z rzędu. W drugim kolejnym wystąpił od pierwszej minuty.

To pokazuje, że Thiago Motta - trener Bolonii - coraz bardziej wierzy w 19-latka. Nie inaczej było w piątkowym spotkaniu. Piłkarze z Emilii-Romanii, z Urbańskim w podstawowej jedenastce, zremisowali 1:1 z Genoą. Remis uratowali w doliczonym czasie gry. Zadecydował gol Lorenzo De Silvestriego.

Szkoleniowiec przed spotkaniem poświęcił kilka słów polskiemu pomocnikowi. Na portalu X zacytował go komentator Eleven Sports, Marcin Nowomiejski. - Kacper może grać na skrzydle i w środku drugiej linii - tam radzi sobie obecnie lepiej (...). Robi szybkie postępy, dobrze czuje się w zespole; do tej pory grał tyle, ile na to zapracował, wierzę, że pogra więcej i częściej - powiedział Motta.

Były reprezentant Włoch zwrócił uwagę na największe atuty Polaka. - Fizycznie nigdy nie dorówna niektórym, ale ma bardzo dobre warunki: w meczu z Interem na San Siro przebiegł ponad 16 km; jest ciągle w ruchu, bardzo przytomnie. Ma świetną technikę i mocny mental. Przed nim wielka przyszłość, a póki co pracuje na miejsce w składzie - dodał.

Przypomnijmy, że w barwach Bolonii występuje także Łukasz Skorupski. Doświadczony bramkarz wystąpił w 17 z 19 meczów tego sezonu Serie A. W piątek siedział na ławce. Bronił 24-letni Włoch Federico Ravaglia. Kolejny mecz, a co za tym idzie szansa na minuty Polaków, już we wtorek. 9 stycznia Bologna zagra z Fiorentiną w ćwierćfinale Pucharu Włoch.