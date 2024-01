Polak blisko odejścia z klubu. Di Marzio potwierdza. Może pójść śladami Piątka

Filip Jagiełło w styczniu 2019 r. przeszedł z Zagłębia Lubin do Genoi za 2 mln euro. W nowym klubie trudno mu było o grę, w związku z czym trafił na wypożyczenie do drugoligowej Brescii (2020-2022). Tam pokazywał się z naprawdę dobrej strony, co zaprocentowało po powrocie do macierzystego zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha. Sensacyjna decyzja

Filip Jagiełło chce odejść z Genoi. Dał zgodę na transfer

Po spadku Genoi do Serie B polski pomocnik stał się kluczową postacią tej drużyny. Walnie przyczynił się do tego, że już po roku udało się wrócić na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Tam nie idzie mu aż tak dobrze, w bieżącym sezonie wystąpił tylko w dwóch pierwszych kolejkach (łącznie 32 minuty), w grudniu rozegrał 62 minuty w spotkaniu Pucharu Włoch. Poza tym głównie siedzi na ławce rezerwowych.

Rozwiązaniem problemów Jagiełły może być transfer. Niedawno Gianluca Di Marzio poinformował, że Polak rozgląda się za nowym klubem i ma kilka opcji, przede wszystkim zagranicznych. Teraz znany włoski dziennikarz wskazał konkretny kierunek, jaki może obrać piłkarz. Chodzi o Herthę Berlin, niemieckiego drugoligowca, gdzie występuje Michał Karbownik. Według Di Marzio Jagiełło wyraził zgodę na ten transfer.

Filip Jagiełło może trafić do Herthy Berlin. Ale jest warunek

Informacje te potwierdził niemiecki portal bz-berlin.de. "Filip Jagiełło jest na szczycie listy życzeń Herthy. Rozmawiają z nim od tygodni" - czytamy. Jednak to, czy Polak ostatecznie trafi do Berlina, zależy od tego, czy klub zdoła sprzedać obrońcę Marca Kempfa lub napastnika Myziane Maolidę. - Jeśli nikt nie odejdzie, to będzie trudno - oznajmił dyrektor sportowy Benjamin Weber. Być może pomoże to, iż oba kluby mają tego samego właściciela, amerykańską firmę inwestycyjną 777 Partners.

Gdyby Jagiełło trafił do Herthy, poszedłby śladami Krzysztofa Piątka, który cztery lata temu przeniósł się z Włoch do Berlina. Różnica jest taka, że napastnik odchodził z Milanu (do którego trafił z Genoi).