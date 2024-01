Wszystko jasne?! Jose Mourinho ujawnia: Dałem już słowo

Jose Mourinho to jeden z najwybitniejszych szkoleniowców w historii futbolu. Liga Mistrzów wygrana z FC Porto i Interem Mediolan, mistrzostwa Anglii z Chelsea, tytuły z Realem Madryt i przełamanie wieloletniego impasu w Romie. To wszystko składa się na imponujący dorobek Portugalczyka. Od wielu lat mówi się, że w jego trenerskim CV brakuje jedynie poprowadzenia czołowej reprezentacji narodowej.

Jose Mourinho selekcjonerem? Skomentował doniesienia

Hiszpański dziennik "Sport" donosi, że Portugalczyk jest faworytem do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Brazylii. To temat, który wrócił po blisko roku. W styczniu 2023 legenda brazylijskiego futbolu uważała, że wszystko jest już przesądzone.

"Canarinhos" liczyli, że wyzwanie podejmie Carlo Ancelotti, ale Włoch podpisał ostatnio nowy kontrakt z Realem Madryt i nie opuści stolicy Hiszpanii. Przypomnijmy, że Brazylię od lipca 2023 roku, jako tymczasowy selekcjoner, prowadzi Fernando Diniz. Radzi sobie nie najlepiej. Pod jego wodzą reprezentacja przegrała 3 z 6 meczów. W eliminacjach do mistrzostw świata 2026 zajmuje dopiero 6. miejsce.

Nic więc dziwnego, że federacja szuka nowego trenera dla kadry. Wybór miał paść właśnie na Mourinho. Dodatkowo te doniesienia zbiegły się z innymi, dochodzącymi z Włoch. Z Romą, obecnym pracodawcą "The Special One", łączeni zaczęli być Stefano Pioli i Raffaele Palladino.

Co na to wszystko sam zainteresowany? - Brazylia nie dzwoniła do mnie, żebym został nowym trenerem. Powiedziałem mojemu agentowi: nie rozmawiaj z nikim, dopóki jestem menadżerem AS Roma. Ufam właścicielom AS Roma w 100%. Zawsze ich informowałem, także wtedy, gdy dzwoniła do mnie Portugalia… i gdy latem ubiegłego roku dzwonił do mnie klub z Arabii Saudyjskiej - powiedział Mourinho, cytowany przez Fabrizio Romano.

- Jeszcze nie podpisałem nowej umowy, ale już dałem moje słowo. Pewien klub chciał mnie zatrudnić i chciał, żebym zerwał umowę z Romą. Odmówiłem, mimo że jeszcze nie przedłużyłem kontraktu, wszyscy uznali mnie za głupca. Kiedy przyszedł telefon z kadry Portugalii, pierwszą osJosobą, która o tym wiedziała, był Dan Friedkin. Tak samo było w przypadku oferty z Arabii Saudyjskiej - dodał Mourinho, cytowany przez laroma24.it.

Roma w środowy wieczór pokonała 2:1 Cremonese i awansowała do 1/4 finału Coppa Italia. W Serie A rzymianie plasują się natomiast na siódmym miejscu. W niedzielę zagrają z Atalantą.