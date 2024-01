Napoli o krok od porozumienia. Zmiany dosięgną Zielińskiego

Piotr Zieliński zdaniem włoskich mediów jest bardzo blisko przenosin do Interu Mediolan zaraz po sezonie. Kibice Napoli pewnie po cichu liczą, że klub zdoła jeszcze dojść z nim do porozumienia. Na razie się na to nie zanosi. Właśnie pojawił się kolejny argument za tym, że mistrzowie Włoch przygotowują się na jego odejście. Mają być o krok od kluczowego transferu.

