Włosi pewni ws. Zielińskiego. "Nie ma szans"

W minionym sezonie SSC Napoli sięgnęło po pierwsze od ponad 30 lat mistrzostwo Włoch. Duży udział w sukcesie drużyny miał m.in. Piotr Zieliński. Mimo to władze klubu nie spieszyły się z przedłużeniem kontraktu, który wygasa już pod koniec czerwca 2024 roku. Co więcej, chciały obniżyć jego zarobki. I choć w ostatnich tygodniach napływają informacje, że Napoli w końcu rozpoczęło negocjacje z pomocnikiem, to wydaje się, że piłkarz nie przystanie na propozycję i już latem opuści Neapol. Kusi go bowiem Inter Mediolan.

Piotr Zieliński bliski przejścia do Interu. Dziennikarze ujawnili jego potencjalne wynagrodzenie

Już kilka dni temu włoskie media donosiły, że Zieliński dogadał się z nowym pracodawcą w sprawie kontraktu. Portal calciomercato.com ujawnił, że Polak zwiąże się czteroletnią umową. Nieco inne informacje przekazał inter-news.it. Zdaniem dziennikarzy 29-latek może liczyć na nieco krótszy, bo trzyletni kontrakt. Ma on jednak opiewać na 4-4,5 mln euro netto za sezon gry.

Co więcej, portal doniósł, że Inter i Zieliński praktycznie doszli już do porozumienia w kwestii zarówno samej umowy, jak i bonusów za jej podpisanie, a także premii dla otoczenia piłkarza. "Inter jest na pole position w walce o Polaka. (...) Na dzień dzisiejszy wydaje się, że Napoli nie ma szans, podczas gdy inny rywal, Juventus, jest zmuszony gonić ofertę" - czytamy.

O tym, że Zieliński miał zdecydować się na przejście do Interu, doniósł też ultimecalcionapoli.it. Dziennikarze zdradzili, że zawodnik podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich rozmów z Napoli w sprawie ewentualnego przedłużenia kontraktu. Chce zatem dołączyć do mediolańskiej ekipy.

"Wybór pomocnika jest już ostateczny: o ile nie nastąpią sensacyjne zmiany, jego przyszłość będzie czarno-biała, a trener Inzaghi będzie miał do dyspozycji kolejnego wysokiej jakości piłkarza w środkowej części boiska. Przygoda Piotra Zielińskiego z koszulką Napoli zakończy się zatem w czerwcu" - czytamy.

Dziennikarze ostrzegają ws. Zielińskiego. Posądzają go o niecny plan

Pewny transferu nie jest z kolei "Tuttosport". Dziennikarze wskazują, że choć wszystko wydaje się już ustalone z Interem, to nie jest jeszcze pewne, że Zieliński zmieni otoczenie. Redakcja podejrzewa, że może to być jedynie zmyłka w wykonaniu piłkarza, który chce wymusić lepsze warunki na Napoli.

O tym, czy ostatecznie pomocnik zmieni otoczenie, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Jedno jest pewne - jeśli zdecyduje się na transfer, wówczas dołączy do nowej ekipy całkowicie za darmo. To właśnie ten aspekt jest bardzo kuszący dla potencjalnych pracodawców. O tym, że Polak najprawdopodobniej opuści Neapol, przekonywał też Fabrizio Romano.

- Myślę, że to koniec cyklu w Napoli - nie tylko dla Zielińskiego, ale również dla wielu zawodników. Napoli wciąż będzie próbowało przedłużyć z nim kontrakt, bo jest kluczowym piłkarzem, ale uważam, że istnieje realna szansa, że odejdzie jako wolny zawodnik - podkreślał w rozmowie z Meczykami.