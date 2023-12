Media: To tam będzie pracować Ancelotti w przyszłym sezonie. Sensacyjny zwrot

Juventus, Chelsea, Milan czy Bayern Monachium - to kluby, którymi oprócz Realu Madryt zarządzał Carlo Ancelotti. Włoch w swojej karierze trenerskiej aż czterokrotnie sięgał po trofeum Ligi Mistrzów, dokładając do tego mistrzostwo każdej z pięciu najlepszych lig na świecie. Od lipca 2021 roku Ancelotti jest szkoleniowcem drużyny Realu, którą wcześniej trenował w latach 2013-2015. Jaka przyszłość czeka 64-latka w hiszpańskim klubie?

Media: Real Madryt może przedłużyć kontrakt Ancelottiego

Kontrakt Carlo Ancelottiego z Realem Madryt wygasa dokładnie 30 czerwca 2024 roku. Już kilka miesięcy temu poszczególne media donosiły, że o ściągnięcie Włocha walczy reprezentacja Brazylii. Obecnie drużyną pięciokrotnych mistrzów świata kieruje Fernando Diniz, czyli trener brazylijskiego klubu Fluminense. Pod jego wodzą kadra nie radzi sobie zbyt dobrze, dlatego poszukiwania nowego selekcjonera trwają w najlepsze.

Wydawało się, że po wygaśnięciu umowy Ancelotti faktycznie może pojawić się na ławce trenerskiej Brazylijczyków, jednak nowe informacje w tej sprawie opublikował hiszpański dziennik "AS". Według źródła Real Madryt jest zachwycony obecną pracą 64-latka, przez co władze klubu będą chciały przedłużyć jego kontrakt do czerwca 2025 roku. Oficjalne spotkanie z trenerem ma odbyć się po zakończeniu Superpucharu Hiszpanii, w ramach którego 10 stycznia Real w półfinale zmierzy się z Atletico Madryt. Ponoć Ancelotii bardzo szanuje ofertę z Brazylii, jego priorytetem będzie przedłużenie dotychczasowej umowy, jeśli tylko pojawi się taka opcja.

Włoch bardzo ceni sobie lojalność i zaufanie, jakim obdarzył go prezes klubu Florentino Perez. "Madryt jest moim priorytetem i jeśli klub zaoferuje mi przedłużenie kontraktu, będę kontynuował tutaj grę w przyszłym sezonie" - mówił szkoleniowiec cytowany przez "AS". Kwestia wynagrodzenia nie będzie grała kluczowej roli, co niejednokrotnie wspominał sam Ancelotti. "Pieniądze nie są dla mnie ważne, bo od małego nie były ważne dla mojej rodziny. Teraz mam pieniądze, ale najważniejsze jest to, że tutaj czuję się dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Patrzę na teraźniejszość, mam ambitne cele i pieniądze nie są najważniejsze - mówił niedawno Włoch.

Po pierwszej części sezonu Real Madryt z 45. punktami na koncie jest liderem La Ligi. Tyle samo oczek ma fenomenalna Girona, która plasuje się na drugiej pozycji. W fazie grupowej Ligi Mistrzów Real zanotował komplet zwycięstw, a w 1/8 finału zmierzy się z niemieckim RB Lipsk. Drużyna Carlo Ancelottiego nadal ma szansę na mnóstwo trofeów. Wszystko wskazuje na to, że 64-latek przynajmniej na następny sezon pozostanie na stanowisku.