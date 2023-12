Oto oczko w głowie Messiego. Cudeńko. Warte więcej niż zarobki Jordana

Podczas kariery piłkarskiej Lionel Messi miał okazję grać między innymi w zespołach FC Barcelony i Paris Saint-Germain, a od lata 2023 występuje w barwach Interu Miami. Transfer argentyńskiego mistrza świata do Stanów Zjednoczonych był niewątpliwie jednym z najgłośniejszych wydarzeń letniego okna transferowego. 36-latek podpisał z Interem Miami kontrakt do 2025 roku, na mocy którego zarabia 54 miliony dolarów. Tym samym stał się najlepiej opłacalnym piłkarzem w MLS. Do tego dochodzą umowy sponsorskie, a także umiejętne rozwijane biznesy.

Tak ultrarzadkie Ferrari ma Messi. Warte więcej, niż zarobił Michael Jordan

Przez lata gry na najwyższym poziomie Messi dorobił się fortuny. Teraz portal sportbild.bild.de poinformował o wyjątkowej transakcji, której gracz Interu Miami dokonał w 2016 roku. Według portalu Messi wówczas zakupił rzadkie Ferrari 335 S Spider Scaglietti o wartości 32,2 milionów euro, czyli około 139,2 milionów złotych. Na świecie wyprodukowano tylko cztery egzemplarze auta. Jest bardzo szybkie. 4,1-litrowy silnik V12 pozwala na osiągnięcie prędkości wynoszącej 300 km/h.

Co ciekawe, limitowany model Ferrari kosztował więcej pieniędzy niż roczne zarobki jednego z najlepszych koszykarzy wszechczasów - Michaela Jordana. Według brytyjskiego radia "Talksport", najwięcej pieniędzy na konto zdobywcy sześciu tytułów mistrza NBA wpłynęło w sezonie 1997/1998, kiedy to zainkasował około 31,9 milionów euro, czyli około 137,9 milionów złotych.

Messi nie jest jedynym piłkarzem, który może pochwalić się taką perełką w garażu. Od wielu lat Cristiano Ronaldo jest wielkim miłośnikiem luksusowych i jakościowych samochodów. W 2021 roku Portugalczyk stał się właścicielem Bugatti Centodieci, którego wyprodukowano zaledwie w 10 egzemplarzach.