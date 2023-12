A jednak to prawda! Przyszłość Zielińskiego przesądzona. Romano wskazał dwie opcje

W poprzednim sezonie Piotr Zieliński wspólnie z drużyną Napoli sięgnął po największe dotychczas trofeum w klubowej karierze. Zespół z Neapolu zdobył mistrzostwo Włoch, a 86-krotny reprezentant Polski był ważnym elementem osiągniętego wówczas sukcesu. Mimo to jego klub nie garnął się do przedłużenia umowy z Zielińskim, chcąc obniżyć jego zarobki. 29-latek miał oferty z Arabii Saudyjskiej, jednak zdecydował się zostać We Włoszech.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Romano o transferze Zielińskiego: Odejdzie jako wolny zawodnik

Kontrakt Piotra Zielińskiego z SSC Napoli wygasa dokładnie 30 czerwca 2024 roku. Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że najbliżej podpisania umowy z piłkarzem jest Inter Mediolan, którego dyrektorzy sportowi są mistrzami w pozyskiwaniu zawodników na zasadzie wolnego transferu. "W notatniku Marotty i Aido jest Piotr Zieliński, którego kontrakt z Napoli wygasa w czerwcu 2024 roku i jest już na celowniku Nerazzurri, z którymi ma podpisać czteroletnią umowę. To element, który pasowałby do i tak już gęstego środka pola i dołączyłby do klubu kosztem aż trzech pomocników gotowych do opuszczenia Interu" - przekazał niedawno włoski portal calciomercato.com.

Tematem odejścia Zielińskiego z Napoli zajmuje się mnóstwo dziennikarzy, w tym słynny na cały świat Fabrizio Romano. W ostatnim czasie "króla transferowych newsów" odwiedził Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, który zapytał go o sytuację klubową Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W temacie transakcji z udziałem 29-letniego pomocnika mistrzów Włoch Romano nie miał żadnych wątpliwości.

- Myślę, że to koniec cyklu w Napoli - nie tylko dla Zielińskiego, ale również dla wielu zawodników. Napoli wciąż będzie próbowało przedłużyć z nim kontrakt, bo jest kluczowym piłkarzem, ale uważam, że istnieje realna szansa, że odejdzie jako wolny zawodnik. Nie sądzę, by był dla Juventusu priorytetem, ani "Stara Dama" była dla niego celem numerem jeden - zdradził dziennikarz.

Wskazał jednak dwie najbardziej prawdopodobne opcje. - W przypadku Interu istnieje zainteresowanie i myślę, że Zieliński mógłby być doskonałym zawodnikiem dla ich stylu gry trójką w środku pola, która jest bardzo aktywna zarówno w obronie, jak i w ataku. Mógłby pasować tam idealnie. Zobaczymy, czy ruszą po niego też inne kluby, jak np. zespoły z Premier League. W 2024 roku nie będzie łatwo znaleźć dostępnego za darmo piłkarza z takiego poziomu - dodał.

Piotr Zieliński przeniósł się do SSC Napoli w 2016 roku, odchodząc z Udinese za 16 mln euro. W obecnym sezonie 86-krotny kadrowicz rozegrał łącznie 22 spotkania, w których strzelił trzy bramki i zanotował tyle samo asyst. Drużyna prowadzona przez Waltera Mazzarriego z 27. punktami na koncie zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli Serie A, natomiast Inter, do którego może trafić Zieliński, plasuje z 44. oczkami zasiada na fotelu lidera.