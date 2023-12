Media: Kulisy transferu Zielińskiego. Inter decyduje się na radykalny krok

Piotr Zieliński rozgrywa już ósmy sezon w barwach Napoli. Niewykluczone, że jest to zarazem sezon ostatni. Jego pozyskaniem mocno interesuje się Inter Mediolan, a na korzyść klubu działa to, że umowa Polaka w Neapolu wygasa wraz z końcem czerwca i nie została jeszcze przedłużona. To oznacza, że już od 1 stycznia 29-latek może podpisać kontrakt z nowym pracodawcą za darmo.

Media: Piotr Zieliński idzie do Mediolanu. Padły konkrety!

We włoskich mediach pojawia się coraz więcej konkretnych informacji na temat ewentualnego przejścia Polaka do Interu. Portal calciomercato.com ujawnił, że Zieliński ma otrzymać od władz z Mediolanu propozycję czteroletniego kontraktu.

Ponadto portal ujawnił, że przyjście Zielińskiego oznaczałoby dla Interu rozstanie z trzema innymi zawodnikami. Mowa o Davym Klaassenie, Stefano Sensim oraz Lucienie Agoume. Umowa dwóch pierwszych również wygasa za pół roku, z kolei Francuza w czerwcu 2025 roku. Ich odejście sprawiłoby, że na pozycji środkowego pomocnika po przyjściu Zielińskiego nie byłoby takiego "tłoku".

"W notatniku Marotty i Aido jest Piotr Zieliński, którego kontrakt z Napoli wygasa w czerwcu 2024 roku i jest już na celowniku Nerazzurri, z którymi ma podpisać czteroletnią umowę. To element, który pasowałby do i tak już gęstego środka pola i dołączyłby do klubu kosztem aż trzech pomocników gotowych do opuszczenia Interu" - czytamy.

W bieżącym sezonie Piotr Zieliński rozegrał 22 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Kolejną okazję do gry będzie miał w piątek 29 grudnia o 18:30. Tego dnia Napoli podejmie na własnym stadionie Monzę. Drużyna Polaka po 17 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A i ma na koncie 27 punktów. A przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Napoli wywalczyło mistrzostwo kraju.