AS Roma prezentuje Dybalę. Obok pokazuje zaginione dziecko z Polski

Dwa dni temu pisali o tym najbardziej obeznani dziennikarze we Włoszech, a dziś transfer został oficjalnie ogłoszony przez AS Romę. Paulo Dybala przeniósł się z Turynu do Rzymu. Nowy klub Argentyńczyka sprowadził go po tym, jak wygasł jego kontrakt z Juventusem. I podpisał z nim umowę do końca czerwca 2025 roku.

Paulo Dybala nowym piłkarzem AS Romy. Klub ogłasza transfer, a przy okazji listę zaginionych dzieci

Sam transfer Dybali do AS Romy nie jest aż tak dużym zaskoczeniem. Spekulowano o nim już od dłuższego czasu. Sam piłkarz w przeszłości dawał dwuznaczne sygnały, mówiąc np. że bardzo podoba mu się Rzym i jego zdaniem to najpiękniejsze miasto na ziemi. Więcej na ten temat przeczytacie w tekście Aleksandra Bernarda na Sport.pl.

Nieco bardziej dziwi sposób ogłoszenia transferu. Nadmierna liczba postów w mediach społecznościowych to norma w każdym klubie, ale nie każdy obok wizerunku piłkarza (na tym samym nagraniu) pokazuje listę i twarze zaginionych dzieci. Wśród nich nie zabrakło też polskich nazwisk, których zaginięcie zgłoszono już jakiś czas temu.

"Mamy również nadzieję, że ten film może pomóc w dalszym podnoszeniu świadomości w poszukiwaniu zaginionych dzieci na całym świecie" - napisano w poście na Twitterze.

- Dni, które doprowadziły do podpisania przeze mnie tego kontraktu, były wypełnione tak wieloma emocjami. Szybkość i determinacja, z jaką Roma pokazała, jak bardzo mnie chce, sprawiły, że wszystko się zmieniło. Dołączam do zespołu, który jest na fali wznoszącej. Klubu, który kontynuuje wprowadzanie silnych fundamentów na przyszłość i trenera, Jose Mourinho, z którym praca będzie zaszczytem - powiedział tuż po podpisaniu kontraktu Paulo Dybala.

Piłkarz odniósł się też do kibiców AS Romy. - Grając tutaj zawsze podziwiałem atmosferę, tworzoną przez kibiców. Teraz nie mogę doczekać się szansy, by zasalutować im po założeniu tej koszulki - dodał.

Dybala jest czwartym piłkarzem sprowadzonym przez Romę bieżącego lata. Wcześniej dołączyli Zeka Celika z LOSC Lille za 7 milionów euro, Nemanja Matić (Manchester United) i Mile Svilarem (Benfica Lizbona) bez płacenia kwoty odstępnego.

