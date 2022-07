Paulo Dybala wybrał nowy klub. Wielkie zaskoczenie. Kontrakt do 2025 roku

Paulo Dybala zdecydował się nie przedłużać umowy z Juventusem i opuścił klub pod koniec czerwca tego roku na zasadzie wolnego transferu. Argentyńczyk trafił do Turynu w lipcu 2015 roku za 41 milionów euro z Palermo i w tym czasie zdobył m.in. pięć mistrzostw Włoch czy cztery krajowe puchary. Dybala łącznie zdobył 115 bramek i zanotował 48 asyst w 293 meczach we wszystkich rozgrywkach. Teraz czas na nowy etap - też w Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzy tysiące kibiców na pierwszym treningu Widzewa. "Byłem przekonany, że to się musi udać"

Media: Paulo Dybala piłkarzem Romy. Kluczowa rozmowa z Jose Mourinho

Gianluca Di Marzio oraz Fabrizio Romano zgodnie informują, że Paulo Dybala zostanie nowym zawodnikiem Romy. Argentyńczyk zaakceptował w nocy ofertę trzyletniego kontraktu, dzięki któremu zarobi sześć milionów euro plus bonusy za sezon. Włoscy dziennikarze zgodnie informują, że kluczową rolę w dopięciu tego transferu odegrali bracia Dan i Ryan Friedkin, którzy zarządzają Romą i przedstawili piłkarzowi cały projekt.

Gianluca Di Marzio dodaje, że ważną rolę w całym transferze odegrał także Jose Mourinho, który rozmawiał telefonicznie z Paulo Dybalą i namawiał go do przyjęcia oferty. Dybala przejdzie testy medyczne w Portugalii, gdzie dołączy na zgrupowanie Romy. Do tej pory reprezentant Argentyny był głównie przymierzany do transferu do Interu Mediolan, natomiast wicemistrzowie Włoch musieliby wcześniej się pozbyć m.in. Alexisa Sancheza. Wcześniej media informowały, że zainteresowane sprowadzeniem Dybali są m.in. AC Milan, Napoli, Sevilla czy Manchester United.

Paulo Dybala jest czwartym piłkarzem sprowadzonym przez Romę w trakcie letniego okna transferowego. Wcześniej klub ze stolicy Włoch zakontraktował Zeka Celika z Lille za siedem milionów euro oraz związał się z Nemanją Maticiem (Manchester United) i Mile Svilarem (Benfica Lizbona) bez płacenia kwoty odstępnego. - Jeśli Dybala przejdzie do Romy, to pozwolę mu wziąć koszulkę z numerem 10 - mówił Francesco Totti w rozmowie z włoskimi dziennikarzami.

Piłkarzem Romy jest Nicola Zalewski, który zaczął regularnie występować w pierwszym zespole od lutego tego roku i meczu z Hellasem Verona (2:2). Reprezentant Polski zagrał w 23 meczach poprzedniego sezonu, w których zanotował dwie asysty. Umowa Nicoli Zalewskiego z Romą jest ważna do końca czerwca 2025 roku.