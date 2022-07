Rywal Lewandowskiego zachwycił. Co za gol w meczu z Interem Miami [WIDEO]

FC Barcelona znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych. W nocy z 19 na 20 lipca rozegrała pierwsze spotkanie podczas amerykańskiego tournée z Interem Miami, pokonując zespół Davida Beckhama aż 6:0. W 69 minucie meczu cudowną bramką popisał się Memphis Depay, który obecnie jest z jednym z konkurentów na pozycji napastnika dla Roberta Lewandowskiego.

Bramki zdobywali również Pierre-Emerick Aubameyang, Raphinha, Ansu Fati Gavi oraz Ousmane Dembele.

Depay najprawdopodobniej opuści Barcelonę jeszcze tego lata

Holenderski napastnik trafił na Camp Nou w lipcu 2021 roku. W ostatnim sezonie 28-latek rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 13 bramek i zaliczył dwie asysty. Obecnie wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Memphis Depay opuści FC Barcelonę.

Majewski rozwiewa wątpliwości po aferze ws. sztafety 4x400. Skład wybrany

Jak podaje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, zarząd "Barcy" przeprowadził rozmowę na temat przyszłości Holendra w zespole. Konkurencja w linii ataku Barcelony jest na ten moment bardzo duża. Już w ubiegłym sezonie Xavi miał do dyspozycji Adamę Traore, Ferrana Torresa, Pierre'a-Emericka Aubameyanga, Ansu Fatiego, Dembele oraz Martina Braithwaite'a. Po transferze Lewandowskiego i Raphinhi dla Memphisa Depay'a może zabraknąć miejsca.

Holendra interesują jedynie najlepsze zespoły z Europy

Kontrakt 28-letniego napastnika jest ważny do 30 czerwca 2023 roku. W najbliższych dniach Holender ma podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości. Według Romano Depay'a interesuje jedynie transfer do jednego z najlepszych zespołów z Europy. Jeśli jednak piłkarz zdecyduje się na pozostanie w Barcelonie, Xavi nie zamierza skreślać go ze swojej listy.