Nieoczekiwany zwrot ws. przyszłości Cristiano Ronaldo. "Nie mamy sygnału"

Tydzień po odpadnięciu w 1/8 finału Euro 2020 z reprezentacją Portugalii po porażce 0:1 z Belgią, nadszedł czas, aby Cristiano Ronaldo zdecydował o swojej przyszłości. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o odejściu gwiazdy z Juventusu. Jedną z opcji według "La Stampy" miała być gra w PSG, ale wygląda na to, że jest to już nieaktualne. Innymi klubami, które chciały piłkarza, były Real Madryt i Manchester United, ale te kierunki również są mało prawdopodobne.

"LGdS": Cristiano Ronaldo zostanie w Juventusie i obniży zarobki

Włoski dziennik "LGdS" przedstawił szczegóły dot. przyszłości Ronaldo, który ma zostać w Juventusie do końca umowy (obecna obowiązuje aktualnie do końca czerwca 2022 roku). I to nie wszystko, ponieważ Włosi sugerują, że Portugalczyk przedłuży kontrakt. Jakby tego było mało, według doniesień dziennikarzy Ronaldo jest gotowy obniżyć zarobki. Obecnie piłkarza zarabia 31 mln euro netto za jeden sezon gry w we włoskiej drużynie.

Głos na temat przyszłości Ronaldo zabrał dyrektor Juventusu Federico Cherubini. - Nie mamy sygnału od zawodnika i jego otoczenia, który mógłby sugerować transfer. Dla nas odgrywa kluczową rolę i cieszymy się, że mamy go w zespole - powiedział działacz, cytowany przez włoski dziennik.

Cristiano Ronaldo w minionym sezonie zagrał łącznie w 44 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach dla Juventusu. Portugalczyk zdobył 36 bramek i zanotował cztery asysty. W lidze włoskiej Ronaldo strzelił 29 goli i został królem strzelców. Oprócz tego zdobył pięć bramek na Euro 2020 i jest liderem klasyfikacji strzelców całego turnieju. Tyle samo trafień ma na koncie Patrick Schick, ale czeski napastnik jest drugi ze względu na to, że ma mniej asyst od Ronaldo.