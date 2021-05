Zwrot ws. transferu Cristiano Ronaldo. Partnerka piłkarza ujawnia

Minione rozgrywki były dla Juventusu rozczarowujące. Zespół z Turynu zajął dopiero czwarte miejsce w Serie A, a także odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów po porażce z FC Porto. Za jednego z winnych gorszej dyspozycji turyńczyków uznano Cristiano Ronaldo. Choć indywidualnie Portugalczyk rozegrał dobry sezon (29. goli w Serie A), to w kluczowych momentach zawodził. W związku z tym w mediach coraz częściej pojawiają się pogłoski o tym, że zawodnik może odejść z klubu w najbliższym oknie transferowym, zwłaszcza że jego kontrakt obciąża klubowy budżet.

Zdecydowana deklaracja ws. transferu Ronaldo. Partnerka piłkarza: On zostaje

Włoskie media dywagują, że Ronaldo mógłby być częścią wielkiej wymiany, w ramach której 36-latek trafiłby do Paris-Saint Germain w zamian za Mauro Icardiego. Choć sam piłkarz milczy, to wiele można wywnioskować ze słów jego partnerki. Kilka dni temu Georgina Rodriguez stwierdziła, że chciałaby mieszkać w Paryżu, co spotęgowało falę plotek o transferze piłkarza do Francji.

Najnowsze słowa Rodriguez mogą jednak oznaczać zwrot o 180 stopni ws. odejścia piłkarza. 27-letnia modelka przebywa aktualnie w Hiszpanii, gdzie udział w zdjęciach do dokumentu Netfliksa. Na zamieszonym w mediach społecznościowych filmie jeden z kibiców zapytał ją o przyszłość zawodnika. - On zostaje - zadeklarowała Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo trafił do Juventusu w 2018 roku. W pierwszym sezonie gry dla turyńskiego klubu pracował wraz z Massimilliano Allegrim, który w najnowszym sezonie wraca do Turynu. Portugalczyk rozegrał w barwach Juventusu 133 spotkania, w których strzelił 101 goli i 22-krotnie asystował.

