Media: Cristiano Ronaldo coraz bliżej transferu z Juventusu. Będzie wielka wymiana?

W miniony piątek Juventus ogłosił poprzez oficjalny komunikat, że Massimiliano Allegri ponownie poprowadzi pierwszą drużynę Starej Damy. Włoch podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku i będzie miał większą rolę w akceptacji transferów. Taka decyzja klubu z Turynu sprawia, że przyszłość Cristiano Ronaldo stoi pod sporym znakiem zapytania.

Jak podaje "La Gazzetta dello Sport", Cristiano Ronaldo jest coraz bliżej odejścia z Juventusu po powrocie Massimiliano Allegriego. Agent Jorge Mendes rozpoczął już poszukiwania nowego klubu dla swojego klienta. To właśnie w sezonie 2018/2019 za Allegriego Ronaldo zdobył najmniej bramek w barwach Juventusu (28).

Mediolańska gazeta zwraca uwagę na to, że Cristiano Ronaldo chciałby wrócić do Realu Madryt, natomiast Florentino Perez nie jest zainteresowany jego powrotem, z kolei Manchester United nie byłby w stanie zaoferować mu pensji na poziomie 31 milionów euro rocznie (tyle obecnie Ronaldo zarabia w Juventusie). Istnieje szansa na wymianę, w ramach której do Turynu wróciłby Paul Pogba, a Włosi dodatkowo dopłaciliby do całej transakcji. Prawdopodobieństwo takiego transferu nieco zmniejszyło się po przedłużeniu kontraktu z Edinsonem Cavanim do końca czerwca przyszłego roku.

Najbardziej prawdopodobny wydaje się transfer Ronaldo do Paris Saint-Germain. Portugalczyk miałby tam zastąpić Kyliana Mbappe, który jest coraz bliżej odejścia do Realu Madryt. Na korzyść takiej transakcji przemawia fakt, że partnerka piłkarza, Georgina Rodriguez, chciałaby mieszkać w Paryżu. Gazeta sugeruje, że kluby mogłyby wymienić się zawodnikami, a do Juventusu miałby się przenieść Mauro Icardi.

Cristiano Ronaldo zakończył miniony sezon Serie A z 29 bramkami i koroną króla strzelców. Portugalczyk miał sześć trafień więcej od drugiego Romelu Lukaku z Interu Mediolan. Kontrakt Ronaldo z Juventusem wygasa z końcem sezonu 2021/2022.