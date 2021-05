Zaskakujący kierunek Buffona! Wielki powrót coraz bardziej możliwy

43-letni bramkarz niedawno poinformował, że nie przedłuży wygasającego wraz z końcem czerwca kontraktu z Juventusem. Buffon nie wykluczył, że będzie się to równało z zakończeniem sportowej kariery, jednak z drugiej strony zapewnił, że jeśli otrzyma "niecodzienną" ofertę, to poważnie się nad nią zastanowi.

Gianluigi Buffon wróci na stare śmieci?

Wieloletni bramkarz Starej Damy udzielił wywiadu na łamach magazynu "GQ", w którym wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Buffon oświadczył, że we Włoszech są tylko dwa kluby, których barwy mógłby reprezentować - Juventus i Parma. Pierwsza z tych opcji jest z wiadomych względów wykluczona.

Włoski oddział Sky Sports przekazał, że Parma wyraziła zainteresowanie sprowadzeniem Gianluigiego Buffona. Kibice zdegradowanego po ostatnim sezonie do Serie B zespołu ponoć entuzjastycznie zareagowali na takie informacje. Co więcej, menedżerem Parmy jest Enzo Maresca, z którym Buffon grał przed laty w Juventusie.

Parma ma konkurencję

Jeżeli taki transfer doszedłby do skutku, dla doświadczonego bramkarza byłby to powrót do Parmy po 20 latach (reprezentował jej barwy w latach 1994-2001). Degradacja do Serie B nie byłaby z kolei dla Buffona problemem - sam zapowiadał, że nie ma to dla niego znaczenia.

Parma nie jest jedynym klubem, który chętnie widziałby 43-latka w swoich szeregach. W ostatnich dniach w kontekście nowego zespołu Buffona wymieniano Benfikę Lizbona, Olympiakos Pireus czy dwie drużyny z Brazylii.

Przez niemal 20 lat gry w Turynie Buffon rozegrał 685 meczów i zdobył 22 trofea.