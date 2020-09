Transfer Milika zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych godzin. Kluby dogadane

Wiele wskazuje na to, że transferowa saga z udziałem Arkadiusza Milika powoli dobiega końca. Jeden z najlepiej poinformowanych włoskich dziennikarzy, Fabrizio Romano, napisał na Twitterze, że Napoli doszło do porozumienia z AS Romą. Rzymianie zapłacą za polskiego napastnika 25 mln euro. La Gazzetta dello Sport dodaje, że oficjalne potwierdzenie transferu ma zostać ogłoszone w ciągu najbliższych godzin. Wciąż brakuje tylko decyzji Polaka.

Arkadiusz Milik blisko nowego klubu

Dzięki przejściu Milika do Romy, szefowie rzymskiego klubu sprzedadzą Edina Dzeko do Juventusu. Do Juventusu, czyli tam, gdzie bardzo chciał grać Milik. Powszechnie wiadomo, że mistrzowie Włoch byli zainteresowani sprowadzeniem reprezentanta Polski, ale nie byli w stanie spełnić oczekiwań Napoli. W sytuacji, gdy przenosiny do "Starej Damy" nie wypaliły, Milik zdecydował się na pozostanie w Neapolu. Gdy to jednak zrobił, było już za późno, bo szefowie i trenerzy klubu nie widzieli już dla niego miejsca.

Wygląda więc na to, że transfer do Romy był dla Milika ostatecznością i jedyną szansą na pozostanie we Włoszech. Wiadomo, że opcja z transferem do Premier League (Polaka chciał Tottenham), nie interesowała Milika.

