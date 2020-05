Balotelli i Chiellini wzięli udział w programie po skandalu. "Wbiłeś mi nóż w plecy"

Serie A wciąż nie wznowiła rozgrywek, więc włoscy dziennikarze zaczęli pisać o medialnym konflikcie między Giorgio Chiellinim, piłkarzem Juventusu, a Mario Balotellim i Felipe Melo, którzy w przeszłości grali w jednym zespole z 35-latkiem.

Na włoskim rynku pojawiła się książką "Ja, Giorgio", czyli autobiografia Giorgio Chielliniego. Szczególnym echem odbiła się wypowiedź kapitana Juventusu odnośnie Mario Balotelliego (Brescia Calcio). - Balotelli to negatywna postać, która nie ma szacunku do grupy. Podczas Pucharu Konfederacji w 2013 roku w Brazylii w niczym nie pomagał, zasłużył, żeby dostać po twarzy. Niektórzy sądzili, że należy do piątki najlepszych napastników świata, ja nigdy nie uważałem go za jednego z top 10, a nawet top 20 - napisał Chiellini.

Zobacz wideo Top 3 niewykorzystane akcje Polaków. Sezon 2019/20 [ELEVEN SPORTS]

Na ripostę napastnika Brescia Calcio nie trzeba było długo czekać. - Przynajmniej jestem szczery i mam odwagę mówić ludziom prosto w twarz, co o nich myślę. Od 2013 roku miałeś wiele okazji, by zachować się jak prawdziwy mężczyzna, ale jednak tego nie zrobiłeś. Kto wie, co powiesz o swoich obecnych kolegach z drużyny, dziwny kapitanie. Jeśli taka postawa oznacza bycie mistrzem, to wolę nim nie być. I nigdy nie okazywałem braku szacunku wobec koszulki Azzurrich - odparł w mediach społecznościowych Balotelli. Teraz obaj panowie się pogodzili.

Piłkarze wzięli udział w programie "Le Iene", gdzie wyjaśnili całą sytuację. - Nie byłem pewien, czy na pewno umieścić w książce pewne rzeczy, ale uznałem, że ich pomijanie będzie fałszywe. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Popełniłem błąd i wyciągnąłem z niego wnioski. Życzę ci wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy na boisku - powiedział kapitan Juventusu.

- To pierwszy raz, gdy to ty popełniłeś błąd, a nie ja. Nie spodziewałem się tego po Giorgio. Nie jestem osobą negatywną, destrukcyjną, to ja zazwyczaj żartuję - powiedział napastnik. I podarował Chielliniemu koszulkę ze specjalną dedykacją: "Nawet jeśli wbiłeś mi nóż w plecy, to nadal cię kocham"

Serie A niedługo wróci?

Wiele wskazuje, że Serie A wznowi rozgrywki na początku czerwca. Do końca tego sezonu pozostało 12 kolejek, choć aż osiem drużyn - Inter, Atalanta, Hellas, Parma, Sassuolo, Cagliari, Torino i Sampdoria - ma do rozegrania o jeden mecz więcej. Liderem jest Juventus, który ma punkt przewagi nad Lazio. Trzeci jest Inter, który traci dziewięć punktów do Starej Damy. Serie A najprawdopodobniej wznowi rozgrywki na początku czerwca. Do tej pory Dybala, licząc wszystkie rozgrywki, strzelił 13 goli i zanotował 12 asyst.