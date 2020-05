Strajk piłkarza Juventusu! Nie zgodził się na obniżkę pensji i nie wrócił do klubu

Adrien Rabiot oprócz Gonzalo Higuaina jest jedynym zawodnikiem, który jeszcze nie powrócił do Turynu. Ze względu na rozprzestrzeniający się wirus, włoski zespół nie ma obecnie możliwości, aby generować przychody ze sprzedaży biletów czy też innych źródeł meczowych. Juventus zdecydował się obniżyć pensję każdemu piłkarzowi od marca do czerwca. Na ten krok nie zgodził się Rabiot, który postanowił nie wracać na Półwysep Apeniński. Francuz chce tym samym wymusić transfer.

Piłkarz Juventusu strajkuje i chce odejść z klubu

Adrien Rabiot znajduje się w kręgu zainteresowania wielu klubów. Chciałby go kupić m.in. Manchester United. Francuskie media twierdzą, że Rabiot mógłby trafić na Old Trafford za Paula Pogbę. - Rabiot żąda wypłaty wynagrodzenia i chce odejść z Juventusu, a za wszystkim stoi jego matka, która jest jego agentką - możemy przeczytać w "La Stampa". Sytuacja z zachowaniem piłkarza jest identyczna jak w PSG. Rabiot nie chciał przedłużyć umowy, a francuski klub odstawił go całkowicie od składu. Piłkarz nie mógł m.in. brać udziału w meczach i korzystać z szatni pierwszego zespołu mistrza Francji.

Rabiot do Juventusu przyszedł za darmo przed rozpoczęciem tego sezonu. Pomocnik zagrał 24 mecze dla Juventusu, ale w wielu spotkaniach był bezbarwny i nie zanotował żadnej asysty i nie strzelił choćby jednego gola.

