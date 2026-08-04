Oto szanse polskich drużyn w europejskich pucharach. Bezlitosne wyliczenia

Pięć polskich drużyn będzie walczyć o awans do czwartej rundy w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. W grze o LE jest Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok, a o LKE - GKS Katowice oraz Raków Częstochowa. Rywale polskich drużyn w trzeciej rundzie eliminacji to, odpowiednio, KI Klaksvik, Ferencvaros, Glasgow Rangers, Hapoel Tel Awiw i Hammarby IF. Przedstawiciele Ekstraklasy znają też swoich przyszłych rywali, jeżeli uda im się awansować do decydującej rundy.

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Oto szanse polskich zespołów w walce o fazę ligową. 97,6 proc. w Lechu Poznań

Dla uporządkowania - jeśli Lech awansuje do play-offów Ligi Europy, to czeka go dwumecz z lepszą drużyną z pary Vikingur Reykjavik / FC Thun. Spadek do Ligi Konferencji oznacza grę z Rigą FC lub FC Gyor. Górnik może powalczyć o fazę ligową LE z Trabzonsporem, a o LKE - z AS Monaco. Jagiellonia ma w niedalekiej perspektywie dwumecz o LE z Larne FC lub Iberią Tbilisi, a o LKE - z FK Jablonec lub RFS.

Jeśli GKS Katowice awansuje do play-offów w el. Ligi Konferencji, to zagra z Atalantą Bergamo. Z kolei Raków może powalczyć o fazę ligową z Żalgirisem Wilno lub Hajdukiem Split.

Piotr Klimek wyliczył szanse poszczególnych zespołów na awans do fazy ligowej Ligi Europy i/lub Ligi Konferencji. Z jego wpisu wynika, że Lech ma 97,6 proc. szans na grę w fazie ligowej w europejskich pucharach - 60,3 proc. na Ligę Europy i 37,3 proc. na Ligę Konferencji. Drugi najwyższy procent ma Jagiellonia - 39,9 proc. na LE i 39,7 proc. na LKE (79,6 proc. łącznie).

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W przypadku Rakowa mowa o 47 proc. szans na grę w fazie ligowej Ligi Konferencji. Górnik ma 9,2 proc. szans na Ligę Europy i 28,9 proc. na Ligę Konferencji (łącznie 38,1 proc.). Zdecydowanie najmniejsze szanse ma GKS Katowice - zaledwie 2,5 proc. w dwumeczu z Atalantą.

Spotkania w czwartej rundzie el. Ligi Europy i Ligi Konferencji odbędą się 20 i 27 sierpnia. Teraz nasi reprezentanci skupiają się na dwumeczach w trzeciej rundzie eliminacji. Oto rozkład meczów polskich drużyn w tej rundzie:

Lech Poznań - KI Klaksvik : 06.08, godz. 19:00 (dom), 13.08, godz. 19:00 (wyjazd),

: 06.08, godz. 19:00 (dom), 13.08, godz. 19:00 (wyjazd), Górnik Zabrze - Ferencvaros : 05.08, godz. 20:15 (wyjazd), 13.08, godz. 19:00 (dom),

: 05.08, godz. 20:15 (wyjazd), 13.08, godz. 19:00 (dom), Jagiellonia Białystok - Glasgow Rangers : 6.08, godz. 18:00 (dom), 13.08, godz. 20:30 (wyjazd),

: 6.08, godz. 18:00 (dom), 13.08, godz. 20:30 (wyjazd), GKS Katowice - Hapoel Tel Awiw : 6.08, godz. 20:00 (wyjazd), 12.08, godz. 18:00 (dom),

: 6.08, godz. 20:00 (wyjazd), 12.08, godz. 18:00 (dom), Raków Częstochowa - Hammarby: 06.08, godz. 19:00 (dom), 13.08, godz. 19:00 (wyjazd).

Relacje tekstowe na żywo z meczów polskich drużyn w eliminacjach do Ligi Europy i Ligi Konferencji w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.