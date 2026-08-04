PZPN reaguje ws. poparcia dla Gianniego Infantino

Koniec Gianniego Infantino się zbliża? Prezydent FIFA wycofał się z projektu "FIFA Forward Enterprise", który miał na celu sprzedaż udziałów w mistrzostwach świata. UEFA zapowiedziała bojkot międzynarodowych rozgrywek organizowanych przez FIFA, a do protestów dołączyła również azjatycka i północnoamerykańska konfederacja.

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Co dalej z Giannim Infantino? PZPN ogłasza

Pozycja Infantino słabnie z godziny na godzinę, traci on bowiem kolejnych sprzymierzeńców. Media przekazały informację, że angielska federacja wycofała swoje poparcie dla Szwajcara w zaplanowanych na marzec 2027 roku wyborach na prezydenta FIFA. Zaufanie stracili też Walijczycy i Szwedzi, a oficjalny komunikat w tej sprawie wydał serbski związek piłkarski.

Decyzja UEFA o bojkocie została podjęta bez głosu sprzeciwu żadnej z 55 członkowskich federacji. Wcześniej pojawiały się informacje, że w zbliżających się wyborach tylko trzech członków - Niemcy, Rumunia oraz Norwegia - nie poprze kandydatury Infantino. A jak całą sytuację ocenia Polski Związek Piłki Nożnej?

Głos w tej sprawie zabrał Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN, który porozmawiał z dziennikarzami WP SportowychFaktów. - Nie planujemy zwoływania nadzwyczajnego posiedzenia zarządu w sprawie Gianniego Infantino, jak zrobiły to federacje Walii i Szwecji. Jakiś czas temu 200 federacji zadeklarowało poparcie dla obecnego Prezydenta FIFA w nadchodzących wyborach - wyznał.

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- PZPN jest w gronie tych federacji. Deklaracja została wypracowana kolegialnie. W związku z tym ewentualna zmiana stanowiska powinna być uzgadniania taką samą drogą. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że wsparcia udzieliliśmy również prezesowi Aleksandrowi Ceferinowi w walce o reelekcję w UEFA - dodał.

- Do wyborów w FIFA jeszcze dużo czasu. Media donoszą, że będą się wyłaniać różni kandydaci. PZPN nie otrzymał żadnych oficjalnych informacji o innych kandydatach, ale tak naprawdę jest jeszcze sporo czasu na wypracowanie stanowiska naszej federacji - podsumował.

Zgłosić kandydatów na prezesa FIFA można do 13 listopada. Wybory zaplanowano na 18 marca 2027 roku podczas kongresu federacji w Rabacie.

Jednym z proponowanych kandydatów w wyborach ma być... Dariusz Mioduski. Wiadomo, że o fotel prezydenta FIFA nie wystartuje ani prezes Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ani prezydent UEFA, Aleksander Ceferin. Czy to właściciel Legii Warszawa stanie w szranki z Giannim Infantino?