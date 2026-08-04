Media: Hiszpanie oczarowani perełką Lecha. Tyle wyłożyli na stół

Wojciech Mońka mimo ledwie 19 lat jest już filarem defensywy Lecha Poznań, a pojawiają się głosy nawet o powołaniu go do seniorskiej reprezentacji Polski (niedawno zaliczył "awans" do kadry U-21). Środkowy obrońca wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. I to bardzo poważnych marek.

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Wojciech Mońka rozchwytywany. Znany klub chciał pozyskać go z Lecha Poznań. Tyle oferowali

Nieco wcześniej wymieniano PSV czy kluby z Bundesligi, natomiast ostatnio padła nazwa saudyjskiego Al-Qadsiah. Teraz kolejne wieści przekazał portal Meczyki.pl, wedle którego zawodnik mógł przenieść się do topowej ligi europejskiej.

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Z jego przedstawicielami rozmawiał bowiem Espanyol, 11. zespół ostatniego sezonu La Ligi. "Kontakty dotyczyły dwóch kwot: najpierw 6 mln euro i bonusów, a później, pod koniec lipca, ponad 8 mln euro" - dowiadujemy się. Jednak "kończyło się na agentach" Mońki, bowiem "Lech nie chciał nawet o takich kwotach rozmawiać".

Według źródła Barcelończycy to niejedyni chętni na młodzieżowego reprezentanta kraju. Zapytania miały kierować również Augsburg, klub Bundesligi, oraz FC Kopenhaga, która w poprzednim sezonie grała w Lidze Mistrzów, a obecnie walczy o Ligę Konferencji. Ich problem jest jednak taki, że mistrzowie Polski mogą żądać zbyt dużej kwoty. To raczej nie byłoby kłopotem dla Al-Qadsiah, zainteresowanego graczem, lecz "wyjazd nastolatka do Arabii Saudyjskiej nie wchodzi w grę".

Oto jaki plan na Mońkę ma Lech

Poza tym w Poznaniu mają plan na zawodnika. Chcą dać mu jeszcze ograć się w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach (cały czas jest szansa na Ligę Europy i mecze z wielkimi markami), a może też stoper doczeka się debiutu w seniorskiej kadrze. Oczywiście, to wszystko podbiłoby jego wartość transferową.

Do tej pory Wojciech Mońka rozegrał 45 meczów (bez gola, dwie asysty) w pierwszej drużynie Lecha Poznań, którego jest wychowankiem. Może pochwalić się dwoma mistrzostwami kraju oraz Superpucharem Polski.