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Media: Hiszpanie oczarowani perełką Lecha. Tyle wyłożyli na stół

Wojciech Mońka mimo bardzo młodego wieku jest kluczową postacią Lecha Poznań. Po środkowego obrońcę ma już ustawiać się kolejka chętnych, a serwis Meczyki.pl informuje o konkretniejszych ruchach ze strony hiszpańskiego klubu. Kwoty oferowane w rozmowach z agentami Mońki nie zrobiły jednak wrażenia na Lechu.
Wojciech Mońka (po lewej)
Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Wojciech Mońka mimo ledwie 19 lat jest już filarem defensywy Lecha Poznań, a pojawiają się głosy nawet o powołaniu go do seniorskiej reprezentacji Polski (niedawno zaliczył "awans" do kadry U-21). Środkowy obrońca wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. I to bardzo poważnych marek.

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Nieco wcześniej wymieniano PSV czy kluby z Bundesligi, natomiast ostatnio padła nazwa saudyjskiego Al-Qadsiah. Teraz kolejne wieści przekazał portal Meczyki.pl, wedle którego zawodnik mógł przenieść się do topowej ligi europejskiej.

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Z jego przedstawicielami rozmawiał bowiem Espanyol, 11. zespół ostatniego sezonu La Ligi. "Kontakty dotyczyły dwóch kwot: najpierw 6 mln euro i bonusów, a później, pod koniec lipca, ponad 8 mln euro" - dowiadujemy się. Jednak "kończyło się na agentach" Mońki, bowiem "Lech nie chciał nawet o takich kwotach rozmawiać".

Według źródła Barcelończycy to niejedyni chętni na młodzieżowego reprezentanta kraju. Zapytania miały kierować również Augsburg, klub Bundesligi, oraz FC Kopenhaga, która w poprzednim sezonie grała w Lidze Mistrzów, a obecnie walczy o Ligę Konferencji. Ich problem jest jednak taki, że mistrzowie Polski mogą żądać zbyt dużej kwoty. To raczej nie byłoby kłopotem dla Al-Qadsiah, zainteresowanego graczem, lecz "wyjazd nastolatka do Arabii Saudyjskiej nie wchodzi w grę".

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Poza tym w Poznaniu mają plan na zawodnika. Chcą dać mu jeszcze ograć się w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach (cały czas jest szansa na Ligę Europy i mecze z wielkimi markami), a może też stoper doczeka się debiutu w seniorskiej kadrze. Oczywiście, to wszystko podbiłoby jego wartość transferową.

Do tej pory Wojciech Mońka rozegrał 45 meczów (bez gola, dwie asysty) w pierwszej drużynie Lecha Poznań, którego jest wychowankiem. Może pochwalić się dwoma mistrzostwami kraju oraz Superpucharem Polski.

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