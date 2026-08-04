Boniek wydał werdykt ws. Infantino. "To fajny i inteligentny gość, ale..."

Niedawno do opinii publicznej przedostała się informacja o propozycji "nie do odrzucenia", jaką szef FIFA Gianni Infantino złożył wszystkim federacjom odnośnie sprzedaży praw do organizacji wszystkich najważniejszych turniejów, z mistrzostwami świata na czele. Szokujący pomysł spotkał się nie tylko z wielką krytyką, ale także uruchomił lawinę, która niedługo może zmieść Infantino z zajmowanego stanowiska.

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Boniek wprost o Infantino. "Władza powoduje utratę trzeźwości myślenia"

"Nawet jeśli była to nieudana próba skoku na kasę, a Gianni Infantino z pomysłu sprzedaży udziałów w piłkarskich mistrzostwach świata prywatnym inwestorom szybko się wycofał, UEFA nie puści tego płazem. Europejska federacja podjęła kroki, by prześwietlić to podejrzane przedsięwzięcie. Może wejść na drogę sądową i gra na osłabienie pozycji prezydenta FIFA" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Kacper Sosnowski.

W związku z ostatnimi wydarzeniami szef światowej centrali piłki nożnej miał nawet szukać pomocy u Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych zna się z Infantino od mniej więcej 2016 roku, a ostatni mundial na północnoamerykańskich boiskach jeszcze bardziej zacieśnił ich relacje. Zresztą w projektowanym procesie sprzedaży praw do mistrzostw świata sporo do powiedzenia miał brat zięcia Trumpa, Joshua Kuschner.

Propozycję Infantino w portalu X skomentował Zbigniew Boniek. Były szef PZPN rozwinął swoją myśl w programie "Prawda Futbolu" Romana Kołtonia.

- Ta propozycja to inteligentna korupcja. Mundialu nie można sprywatyzować. Nie mówię, że nie można mieć partnera, który pomoże w skomercjalizowaniu tego za 5 procent z zysków za dobrze wykonaną robotę. Ale nie można zakładać firmy, po czym sprzedawać jej 20 procent prywatnym inwestorom, bo to będzie początek końca. Piłka nie będzie miała żadnego znaczenia - powiedział Boniek.

W toku rozmowy 70-latek nie szczędził cierpkich słów pod adresem Gianniego Infantino.

- Mi się wydaje, że władza powoduje w ludziach utratę trzeźwości myślenia. Uważają, że są niezwyciężeni i że wszystko, co wymyślą będzie akceptowane. Wchodzą na taki pułap, z którego potem trudno zejść - zaznaczył Zbigniew Boniek.

- Ja Gianniego znam bardzo dobrze. Uważam, że prywatnie to fajny i inteligentny gość, ale widzę, że ostatnio odleciał. Zaczął fruwać. Dał jakąś nagrodę pokojową Trumpowi, podjął szereg decyzji, które nijak się mają do rzeczywistości - dodał.

- Mundial nie jest na sprzedaż. To najważniejsza impreza dla kibiców, piłkarzy, dla federacji, krajów. Tego nie wolno nigdy sprywatyzować - podkreślił były prezes PZPN.