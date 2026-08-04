Głośno o tym, co zrobił Nawrocki. Za granicą piszą o sprawie "Starucha"

"Pan Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z przysługującej mu autonomicznej prerogatywy prawa łaski także dzisiaj wobec drugiego mojego Mandanta (słynnego 'Starucha') i uwolnił go od tzw. zakazu stadionowego" - przekazał w poniedziałek 3 sierpnia adwokat Krzysztof Wąsowski w serwisie X. Ta wieść poniosła się również poza Polskę.

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Piotr "Staruch" Staruchowicz ułaskawiony. O decyzji Karola Nawrockiego piszą poza Polską

Piotr "Staruch" Staruchowicz to znany kibic, czy może wręcz kibol Legii Warszawa, który jako "gniazdowy" prowadził doping na meczach domowych. Od pewnego czasu ciążył na nim dwuletni zakaz stadionowy, nałożony przez sąd w Lublinie za to, że Staruchowicz stał na płocie podczas meczu Motor - Legia i stamtąd prowadził doping (sam przekonuje, że miał odpowiednią akredytację od organizatora wydarzenia). Pod koniec zeszłego roku mężczyzna dodzwonił się od prezydenta w jednym z programów i osobiście poprosił go o ułaskawienie. Teraz się go doczekał, a sprawę opisują zagraniczne media.

"Prezydent Polski Karol Nawrocki zdecydował się ułaskawić kontrowersyjnego Piotra „Starucha" Staruchowicza" - ogłasza rumuński serwis digisport.ro. "Dzięki decyzji Nawrockiego Piotr „Staruch" Staruchowicz może wrócić na stadion, by kibicować Legii Warszawa, po tym, jak sąd w Lublinie nałożył na niego dwuletni zakaz wstępu na mecze" - dodano. Zacytowano również wpis Wąsowskiego.

Nie zabrakło także wzmianki o trudnej przeszłości "Starucha". "Ten zagorzały kibic Legii znany jest z kontrowersyjnych incydentów w Polsce oraz problemów z wymiarem sprawiedliwości. Wcześniej został skazany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, a także otrzymał wyrok w zawieszeniu za napaść na kibica Polonii Warszawa. Postawiono mu również zarzut handlu narkotykami, jednak ostatecznie został z niego oczyszczony" - przypomniano.

"Prezydent Polski ułaskawił znanego lidera kibiców Legii, będzie on mógł ponownie chodzić na stadion" - to z kolei tytuł artykułu na bośniackim portalu klix.ba. "Prezydent Polski Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby, w tym Piotra Staruchowicza - znanego szerzej pod pseudonimem 'Staruch', wieloletniego lidera kibiców Legii Warszawa - co wywołało poruszenie wśród polskich polityków i w mediach. Według doniesień polskich mediów Nawrocki uchylił zakaz wstępu na imprezy masowe (w tym sportowe) nałożony na Staruchowicza i zarządził zatarcie skazania w rejestrze karnym" - czytamy dalej.

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Także i w tym tekście przypomniano niechlubne fakty z przeszłości "Starucha". "Przez lata Staruchowicz był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w środowisku polskich kibiców. W 2010 r. znalazł się w centrum uwagi, gdy podczas minuty ciszy poświęconej pamięci Jana Wejcherta wykrzykiwał obraźliwe hasła; został wówczas usunięty ze stadionu przez służby porządkowe, a klub Legia nałożył na niego dwuletni zakaz wstępu na obiekt" - opisano. Wspominano również o sprawie z Rzeźniczakiem, kibicem Polonii oraz wycofanych zarzutach o handel narkotykami.

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W tym artykule zamieszczono również wpisy z X znanych polityków związanych z rządem: ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz europosłów Roberta Biedronia, Krzysztofa Śmiszka i Krzysztofa Brejzy.

"Ułaskawienie wywołało liczne reakcje w polskim społeczeństwie i na scenie politycznej. Kierwiński napisał, że ten ruch pokazuje, 'jakiej Polski chce prezydent Nawrocki'". Biedroń ocenił, że paradoksalne jest, iż prezydent wykazuje gotowość do ułaskawienia znanego chuligana, a jednocześnie zajmuje konserwatywne stanowisko w innych kwestiach społecznych. Brejza przyłączył się do krytyki, przypominając Staruchowiczowi jego burzliwą przeszłość oraz liczne incydenty, które przez lata czyniły go jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej sceny kibicowskiej" - tak podsumowano wpisy polityków.

Po ułaskawieniu ze strony Karola Nawockiego można zakładać, że Piotr "Staruch" Staruchowicz pojawi się na jednym z najbliższych spotkań Legii Warszawa. 8 sierpnia stołeczna drużyna zagra na wyjeździe z Koroną Kielce, a 14 sierpnia w "meczu przyjaźni" podejmie Radomiak Radom.