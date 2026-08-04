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Bednarek wściekał się po meczu Porto. Zwrot ws. Polaka

Jan Bednarek przez fatalny stan murawy na stadionie w Coimbrze doznał urazu i nie dokończył meczu o Superpuchar Portugalii. Reprezentant Polski mógł być zaniepokojony przed startem sezonu ligowego, a teraz nowe wieści dotyczące stanu zdrowia obrońcy przekazuje portal Meczyki.pl. Wiadomo, czy Bednarek zdąży na pierwszy mecz ligowy FC Porto.
Jan Bednarek
fot. Polsat Sport

Jan Bednarek wyszedł w podstawowym składzie FC Porto na mecz z Torreense w Superpucharze Portugalii (1:0). Polak już po pierwszej połowie zszedł z boiska, a to z powodu problemów zdrowotnych. Ich przyczyną była fatalna nawierzchnia na stadionie w Coimbrze, na którą zawodnik narzekał po meczu - w mediach społecznościowych wstawił swoje zdjęcie z boiska z ironicznym dopiskiem "dobra murawa" (org. "good pitch"). Gdy emocje trochę opadły, największym problemem stała się niedostępność obrońcy.

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Jan Bednarek nie dograł meczu o Superpuchar Portugalii. Wiadomo, co z kolejnym meczem FC Porto

Czy i jak długo będzie on pauzował? Doniesienia portugalskich mediów mówiły o dwóch tygodniach przerwy i opuszczeniu meczu pierwszej kolejki ligi portugalskiej z FC Alvercą, zaplanowanego na niedzielę 9 sierpnia na Estadio do Dragao. Nastąpił jednak korzystny dla piłkarza zwrot.

Według ustaleń serwisu Meczyki.pl u Bednarka wykryto naciągnięcie więzadła pobocznego w prawym kolanie. "Uraz na szczęście nie okazał się zbyt poważny" - podkreślono. Zatem jak wygląda sytuacja? Otóż stoper powinien wziąć udział w czwartkowym treningu i być do dyspozycji trenera Francesco Fariolego na niedzielne spotkanie ligowe.

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To, że reprezentant Polski uniknął poważniejszej kontuzji, może trochę uspokoić jego klub. Po superpucharze pojawiły się bowiem doniesienia, że klub zamierzał złożyć formalną skargę na stan murawy w Coimbrze do Portugalskiej Federacji Piłki Nożnej (FPF). Niewykluczone było też ubieganie się o odszkodowanie.

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Jan Bednarek jest zawodnikiem FC Porto od lipca zeszłego roku. Dotychczas w barwach tego klubu zagrał 50 meczów, zdobył cztery bramki oraz zanotował jedną asystę. Zdobył mistrzostwo i Superpuchar Portugalii.

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