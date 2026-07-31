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Oficjalnie: Barcelona ogłosiła trzeci transfer

FC Barcelona ogłosiła trzeci letni transfer przed rozpoczęciem sezonu 2026/2027. Do drużyny mistrzów Hiszpanii dołącza wielki talent z Belgii.
Hansi Flick
IPA/SIPA USA/PressFocus

Dwaj napastnicy, Karim Adeyemi (dotychczas Borussia Dortmund) oraz Anthony Gordon (Newcastle), to dotychczas były jedyne transfery mistrzów Hiszpanii - FC Barcelony w letnim okienku. Oprócz tego, z wypożyczenia wrócił boczny obrońca Hector Fort. 

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Trzeci letni transfer FC Barcelony

Teraz FC Barcelona potwierdziła kolejny transfer przed rozpoczęciem sezonu 2026/2027. Do klubu dołącza napastnik Jesse Bisiwu. Zawodnik związał się umową do 30 czerwca 2031 roku. 18-latek trafił do FC Barcelony za ok. 9 mln euro. Belgowie dostaną 20% od kolejnej sprzedaży. Bisiwu wkrótce ma dołączyć do pierwszego zespołu FC Barcelony, który przebywa na przedsezonowym zgrupowaniu w Anglii. 

"FC Barcelona i Club Brugge KV osiągnęli porozumienie w sprawie transferu Jesse Bisiwu, który podpisuje kontrakt, aby być piłkarzem Blaugrany do 30 czerwca 2031 roku" - czytamy we wpisie FC Barcelony w serwisie X. 

"Wraz z przybyciem Bisiwu, Barcelona zyskała skrzydłowego, przed którym rysuje się świetlana przyszłość dzięki jego szybkości, sile i umiejętnościom dryblingu. Urodzony w Belgii 22 stycznia 2008 roku skrzydłowy był stałym bywalcem młodzieżowych reprezentacji Belgii" - czytamy na oficjalnej stronie klubowej FC Barcelony. 

Bisiwu grał do tej pory tylko w drużynach młodzieżowych Club Brugge. Jego bilans w ubiegłym sezonie to: 55 spotkań, 5 goli i 3 asysty. Piłkarz ten ma za sobą 14 spotkań w kadrze Belgii U-17 i debiut w drużynie do lat 19. 

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FC Barcelona rozpocznie sezon 2026/2027 w niedzielę, 23 sierpnia (godz. 21.30) od wyjazdowego meczu La Ligi z Elche. 

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