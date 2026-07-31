Znany trener rzucił papierami. Trzy tygodnie przed startem Premier League

Choć do startu sezonu Premier League pozostały jeszcze ponad trzy tygodnie, to w Anglii dzieje się sporo. Mowa nie tylko o transferach dokonywanych przez krezusów wyspiarskiego futbolu. W piątek oficjalnie ze stanowiska pierwszego trenera ustąpił jeden z najlepszych angielskich trenerów ostatnich lat. Eddie Howe nie będzie już prowadzić Newcastle United.

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Pięć lat i koniec. Eddie Howe żegna się z Newcastle

"Newcastle United może ogłosić, że Eddie Howe poinformował klub o swojej decyzji o rezygnacji ze stanowiska trenera głównego. Klub zaakceptował decyzję Eddiego i pragnie podziękować mu za jego niezwykły wkład. Klub opuszczają również trenerzy Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches i Simon Weatherstone oraz szef działu sportowego Dan Hodges" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu z St. James's Park.

Howe był trenerem Newcastle od listopada 2021 roku. To za jego kadencji drużyna zdobyła pierwsze od 70 lat trofeum krajowe, wygrywając w 2025 roku Puchar Ligi. To za jego kadencji Newcastle awansowało do Ligi Mistrzów i po raz pierwszy w swojej historii zagrało w fazie pucharowej tych rozgrywek.

Niestety - ostatnie miesiące nie były udane dla Newcastle. Sezon 2025/26 był najgorszym za kadencji angielskiego szkoleniowca. Drużyna zajęła dopiero 12. miejsce w Premier League, przegrywając aż 17 z 38 spotkań. W każdym z trzech poprzednich sezonów zajmowała z kolei miejsca w czołowej siódemce, dwukrotnie będąc w top 5 najlepszej ligi świata. Eddie Howe poprowadził Newcastle w 231 spotkaniach. Wygrał 116 z nich, 43 zremisował, a 72 przegrał. Według medialnych doniesień jego następcą będzie Matthias Jaissle