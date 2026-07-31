Głośno o słowach Szczęsnego. "To jest okropne"

Wojciech Szczęsny przygotowuje się do swojego trzeciego sezonu w barwach FC Barcelony. W pierwszym sezonie 36-letni bramkarz dotychczas w drużynie mistrzów Hiszpanii zagrał 42 razy, wpuścił 57 bramek i zachował 14 czystych kont.

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O tych słowach Szczęsnego jest głośno

Od wielu lat wiadomo, że Wojciech Szczęsny pali tytoń. Polak oczywiście się z tym nie ukrywa. Teraz wypowiedział się na ten temat.

- Palenie jest okropne, każdy powinien je unikać, ale to uzależnienie, z którym nie jestem gotów walczyć. Akceptuję tę słabość i być może właśnie dlatego ludzie odbierają mnie jako autentycznego. Sam przyznałem, że jestem uzależniony, a to problem, z którym zmaga się wiele osób na całym świecie. Prawdopodobnie łatwo jest im się z tym utożsamić. Nie zamierzam nikomu polecać palenia. To moja słabość, ale nauczyłem się z nią żyć - powiedział Szczęsny w rozmowie dla "The Athletic".

Autor tekstu chwali Polaka.

"Poza dobrą grą na boisku Szczęsny zdobył sympatię kibiców Barcelony dzięki swojej autentyczności i charakterowi. Po raz pierwszy w karierze doczekał się nawet własnej przyśpiewki. Sam przyznaje, że bardzo go to cieszy, mimo że nawiązuje ona do jego uzależnienia od papierosów" - czytamy.

- Nigdy wcześniej nie miałem własnej przyśpiewki, więc bardzo się z tego cieszę. Być może nie wygląda to zbyt profesjonalnie, ale jestem sobą. Ludzie wiedzą, że mam uzależnienie, którego nie potrafię się pozbyć. Myślę, że nawet to odbierają jako coś autentycznego, ponieważ wielu piłkarzy ma różne uzależnienia – od nikotyny, alkoholu czy hazardu. Ja po prostu mówię o tym otwarcie - dodał Szczęsny.

Szczęsny wie, że wielu ludzi postrzega go jako najbardziej doświadczonego zawodnika w szatni, który najczęściej się uśmiecha i zachowuje pełen spokój. Podkreśla jednak, że to nie oddaje całej jego osobowości.

- Czasami to, co widać na pierwszy rzut oka, nie pokazuje całej prawdy o człowieku. Mógłbym być bardziej powściągliwy, mniej się uśmiechać i nie okazywać takiej radości z życia, aby oceniano mnie przede wszystkim jako profesjonalnego piłkarza i kogoś, kto ma dużą wiedzę o futbolu oraz potrafi przekazywać ją młodszym zawodnikom. Ale świadomie wybieram inną drogę - dodał Polak.

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Szczęsny w sezonie 2026/2027 znów zapewne będzie numerem dwa w bramce FC Barcelony. Jedynka zarezerwowana jest bowiem do Joana Garcii.