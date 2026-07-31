30 strzałów to za mało. Nie tak to miało wyglądać

Widzew Łódź rozpoczął sezon od remisu w meczu z Motorem Lublin (2:2), zaś Wisła Płock niespodziewanie pokonała na wyjeździe Raków Częstochowa (2:1). To był bardzo udany debiut trenera Adama Majewskiego, który wrócił do Ekstraklasy.

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Dużo strzałów, ale bez goli. Pierwszy taki mecz w tym sezonie

W piątkowy wieczór, w meczu otwierającym drugą kolejkę Ekstraklasy Płocczanie i Łodzianie zmierzyli się w bezpośrednim starciu. Widzew chciał nawiązać do wydarzeń z lutego tego roku. Wówczas w wyjazdowym meczu wygrał z Wisłą 2:0. Gole zdobywali Sebastian Bergier i Emil Kornvig.

Tym razem naprzeciwko sobie stanęły zespoły dwóch serdecznych kolegów. Adam Majewski i Aleksandar Vuković ćwierć wieku temu grali ze sobą w Legii Warszawa. Dziś są po odrębnych stronach barykady i w piątkowym spotkaniu nie mogło być mowy o żadnych sentymentach. Serb w Płocku postawił na bardzo ofensywny skład. Od pierwszej minuty w jedenastce znalazło się miejsce dla Sebastiana Bergiera oraz Karola Świderskiego. Na środku obrony postawił na eksportowy duet - Przemysława Wiśniewskiego i wracającego do pełni sił po mundialu reprezentanta Demokratycznej Republiki Konga Steve'a Kapuadiego.

Pierwsza połowa piątkowego meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. Sam Sebastian Bergier w wywiadzie w przerwie dla Canal+Sport przyznawał, że powinien wykorzystać kilka sytuacji, które miał w pierwszych 45 minutach. Łodzianie tylko sobie znanym sposobem nie prowadzili w Płocku. Dobrą postawą wyróżniał się co prawda bramkarz Wisły Rafał Leszczyński, ale w oczy rzucała się zwłaszcza nieskuteczność Widzewa.

Łodzianie oddali 11 strzałów, ale żaden z nich nie znalazł drogi do siatki. Po drugiej stronie pola karnego wyborną sytuację do zdobycia gola zmarnował za to Olaf Kobacki.

Po zmianie stron oba zespoły długo nie mogły znaleźć sposobu na trafienie do siatki. Znakomite szanse marnował Said Hamulić, którego zatrzymywał Bartłomiej Drągowski. Ostatecznie wynik nie uległ zmianie i spotkanie zakończyło się bezbrakowym remisem.

A jak wyglądają kolejne plany obu zespołów? Wisła Płock już 7 sierpnia zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków (20:30), zaś Widzew Łódź dwa dni później w delegacji sprawdzi siłę Jagiellonii Białystok (9 sierpnia, 20:15).