Zbigniew Boniek ruszył na Infantino. "Jawna korupcja"

Wprawdzie piłkarskie mistrzostwa świata dobiegły już końca, ale Gianni Infantino i FIFA wciąż nie dają o sobie zapomnieć. Pomysł powołania spółki FFE (FIFA Forward Enterprise), która miałaby zarządzać prawami komercyjnymi dot. imprez spod egidy światowej federacji, wstrząsnął środowiskiem sportowym.

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Szwajcar zamierza się wzbogacić, sprzedając prawa do organizacji męskich i kobiecych mundiali oraz Klubowych Mistrzostw Świata prywatnym przedsiębiorcom. Przeciwko tej idei wystąpiło już wszystkie 55 federacji członkowskich UEFA, a kolejnych krytyków tylko przybywa.

- To była skandaliczna propozycja. Sam pomysł, że można poruszyć tę kwestię, pokazuje, że moim zdaniem ta osoba nie nadaje się na stanowisko przewodniczącego FIFA - mówił premier Wielkiej Brytanii, Andy Burnham.

Swoje stanowisko zabrał również Polski Związek Piłki Nożnej. Z tym że było ono dość mało konkretne. Sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski, postanowił odesłać zainteresowanych dziennikarzy do oficjalnego oświadczenia UEFA, które "jest wspólnym stanowiskiem wszystkich 55 federacji".

Boniek nie zostawił na FIFA i Infantino suchej nitki. "Jawna korupcja"

Głos postanowił zabrać również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN jasno i dosadnie skomentował zamiary Infantino w swoim felietonie "Zibi Top" publikowanym na łamach Weszło. Wskazał szwajcarskiemu prezydentowi FIFA miejsce w szeregu i wprost nazwał jego działania "jawną korupcją".

"Odpowiedź jest krótka: to nie FIFA jest właścicielem mistrzostw świata, tylko mistrzostwa świata i federacje są właścicielami FIFA. Absolutnie nie zgadzam się na sprzedaż mundiali i rozgrywek FIFA jakiejkolwiek firmie prywatnej. Ani nawet na sprzedaż części udziałów! Piłka nożna to nie tylko pieniądze" - czytamy.

"Myślę, że ktoś w tej sprawie przeszacował, aczkolwiek to jeszcze nie koniec i z pewnością będzie na ten temat głośno. Wyobrażam sobie, że spośród 211 federacji są takie, które chętnie pójdą na to, by otrzymać duże pieniądze. Zwłaszcza że nie są to pieniądze na rozwój… To jawne przekupstwo, jawna korupcja. Obawiam się jednak, że znajdą się chętni do połknięcia tego haczyka" - dodał Boniek.

Były piłkarz Juventusu czy Widzewa Łódź zdradził również, jak zareagowałby na list od FIFA z prośbą o poparcie utworzenia FFE. Odpowiedź ponownie była klarowna. I z pewnością nie spodobałaby się Infantino.

"Raz jeszcze powtórzę: absolutnie się na to nie zgadzam! Mundial nie jest prywatną sprawą jakiejkolwiek firmy. Mundial to historia, do której prawa ma wyłącznie FIFA i tak powinno pozostać. W dzisiejszym świecie nigdy nie wiadomo jednak, co się wydarzy. Stworzenie przez FIFA zewnętrznej firmy, w której 20% będą mieli prywatni udziałowcy i wmawianie, że ci nie będą mieli niczego do powiedzenia, jest po prostu śmieszne. Jest to przedsięwzięcie biznesowe. Żeby jednak mogło powstać, trzeba przekonać wszystkie federacje. Dzieje się to drogą jasnej, czystej, można powiedzieć "inteligentnej" korupcji. Podejrzewam, że problemem będzie coś innego – wśród federacji niedługo może zabraknąć jednomyślności. Znajdą się tacy, którym te projekty – 64 drużyny na mundialu, otrzymanie dużych pieniędzy – będzie się podobało. Dziś wszyscy są razem, ale boję się, że w przyszłości, i to dość bliskiej, ta jedność może upaść" - podkreślił Boniek.

UEFA planuje poprzeć kontrkandydata dla Infantino w kolejnych wyborach na prezydenta FIFA. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Nassera Al-Khelaifiego, czyli obecnego właściciela Paris Saint-Germain. Jeśli jednak on nie zgodzi się walczyć o "stołek", wówczas Europa ma stanąć murem za... Dariuszem Mioduskim, czyli właścicielem Legii Warszawa.

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