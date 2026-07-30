Szczęsny wyszedł do mediów. Przemówił ws. końca kariery

Wojciech Szczęsny w ubiegłym sezonie pełnił rolę rezerwowego bramkarza FC Barcelony i mentora dla Joana Garcii. Polak nie grał zbyt wiele, ale wielokrotnie był chwalony przez hiszpańskie media za swoje podejście do młodszych kolegów z szatni. Po obronie mistrzostwa Hiszpanii golkiper zdecydował się pozostać w klubie ze stolicy Katalonii i dalej reprezentować jej barwy.

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Szczęsny nawet tego nie krył. "Flick odegrał kluczową rolę"

Szczęsny wraz z kolegami już rozpoczął przygotowania do sezonu 2026/27. Przed sparingami z Birmingham City, Nottingham Forest i Udinese Calcio piłkarze "Barcy" znaleźli chwilę, by porozmawiać z dziennikarzami. Rozmowę z polskim golkiperem cytuje kataloński Sport. W jej trakcie Szczęsny zabrał głos na temat potencjalnego końca kariery.

- Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon. Nie planuje, bo myślałem, że już zakończę karierę. Flick odegrał kluczową rolę w tym, że nadal gram - wyznał. Niemiecki szkoleniowiec zresztą pochlebnie wypowiadał się o byłym reprezentancie Polski, mówiąc że pełni ważną rolę w szatni Barcelony.

- Naprawdę to powiedział? O to musicie zapytać jego. Ja po prostu staram się jak najlepiej wykonywać swoją pracę i pomagać kolegom z drużyny - stwierdził Szczęsny.

Polak został również zapytany o cele osobiste oraz drużynowe. Jego odpowiedź na temat wyższej wartości triumfu w Lidze Mistrzów niż w La Liga może jednak zaskakiwać.

- Kiedy grasz dla Barcelony, zaczynasz sezon z marzeniem o zdobyciu wszystkich trofeów, o które walczysz. W ubiegłym roku wygraliśmy dwa, a w tym naszym celem jest zdobyć jeszcze więcej - zaczął.

- Nie sądzę, żeby Liga Mistrzów była najważniejsza. Zawsze najpierw myślę o La Lidze, ponieważ to rozgrywki, w których rozgrywasz najwięcej meczów i które zmuszają cię do utrzymywania najwyższego poziomu przez cały sezon. Jest wiele drużyn, które mogą wygrać Ligę Mistrzów, a my jesteśmy jedną z nich - dodał.

- Nie stawiam sobie osobistych celów. Jestem częścią zespołu i robię to, co jest najlepsze dla drużyny. Jestem najstarszym zawodnikiem i mam największe doświadczenie. Staram się pomagać młodszym zarówno na boisku, jak i poza nim - zakończył.

Wojciech Szczęsny w barwach "Dumy Katalonii" rozegrał łącznie 42 spotkania, w których wpuścił 57 goli. Czternastokrotnie polski golkiper zachowywał czyste konto. Z "Barcą" dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii, dwa razy zdobywał także Superpuchar, a raz triumfował w Pucharze Króla.

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