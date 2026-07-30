UEFA ogłosiła bojkot wszystkich rozgrywek FIFA!

UEFA wyprowadziła najpoważniejszy cios w wojnie z FIFA. Europejska federacja, prowadzona przez Aleksandra Ceferina, ogłosiła zbojkotowanie wszystkich rozgrywek organizowanych przez światową centralę. To reakcja na ostatnie pomysły Gianniego Infantino, m.in. dotyczące sprzedaży praw do organizacji mistrzostw świata prywatnym podmiotom.

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30 lipca opublikowano oświadczenie, w którym europejska federacja ogłosiła swoje działania względem FIFA. Jednoznacznie wskazano, że wszystkie 55 krajowych związków należących do UEFA jest zjednoczone w celu ochrony futbolu. "Jednogłośnie i jednoznacznie odrzucamy propozycję FIFA dotyczącą przeniesienia udziałów własnościowych w mistrzostwach świata oraz innych rozgrywkach FIFA na rzecz prywatnych inwestorów" - czytamy.

FIFA się doigrała! UEFA ogłosiła bojkot

Podkreślono, że mundial "nie może być traktowany jako inwestycja. To jedno z największych dziedzictw piłki nożnej, budowane przez pokolenia, przez piłkarzy, reprezentacje, kibiców na wszystkich kontynentach. Żadna jego część nigdy nie powinna zostać przekazana prywatnym inwestorom" - przekazano.

Działania FIFA zostały określone jako "nieodpowiedzialne i nie do obrony". "Propozycja o tak wielkim znaczeniu dla piłki nożnej została opracowana w tajemnicy i jest bliska zatwierdzenia bez merytorycznych konsultacji z tymi, którzy zarządzają tą dyscypliną. To nie jest jedynie porażka FIFA jako przywódców, ale też zrzeczenie się obowiązków strażnika światowego futbolu" - można przeczytać.

"Mistrzostwa świata należą do piłki nożnej"

UEFA zaznacza, że udział inwestorów w mistrzostwach świata zmieni charakter tej imprezy. "Zwrot z tej inwestycji stanie się obowiązkiem. Ich oczekiwania będą codzienną presją. Od tego momentu każda decyzja dotycząca kalendarza rozgrywek, każdy wybór formatu, każdy wybór kształtujący przyszłość tego sportu nie wynika z tego, co najbardziej służy piłce nożnej, a akcjonariuszom. Nie będziemy legitymizować takiego modelu. Nikt nie ma moralnego prawa sprzedaży tego, co przechowuje dla przyszłych pokoleń".

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Tym samym stanowisko europejskiej federacji jest jasne. "W wyniku dyskusji żadna reprezentacja zrzeszona w UEFA nie weźmie w żadnych rozgrywkach FIFA. Niektóre rzeczy są zbyt ważne, by je sprzedawać. Mistrzostwa świata należą do piłki nożnej. Dopóki Europa ma coś do powiedzenia, nigdy nie będą na sprzedaż" - podsumowano. W wspomnianym spotkaniu uczestniczył m.in. Cezary Kulesza.

Tym samym, jeżeli plany Gianniego Infantino dojdą do skutku, europejskie drużyny narodowe nie pojawią się na żadnych międzynarodowych turniejach organizowanych przez FIFA. Najbliższe zmagania wśród mężczyzn - mistrzostwa świata do lat 17 - odbędą się na przełomie listopada i grudnia 2026 roku w Katarze. UEFA ma wysłać na młodzieżowy mundial 11 reprezentacji.