Gwiazdor Lecha przemówił po kompromitacji. Na te słowa czekali kibice

"To miał być najmocniejszy w historii Lech Poznań. Taki, który do upragnionej fazy ligowej Ligi Mistrzów miał wejść szturmem. Po wygranej 4:1 z Aarhus GF na wyjeździe wszyscy w to uwierzyliśmy. Skończyło się wstydliwą porażką w rewanżu po dogrywce i rzutach karnych. To po prostu nie miało się prawa wydarzyć. Wstyd to mało powiedziane" - pisaliśmy na Sport.pl tuż po zakończeniu spotkania rewanżowego Lecha z AGF w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To, co wydarzyło się w środowy wieczór w stolicy Wielkopolski, jest wręcz niewyobrażalne i po kilkunastu godzinach od ostatniej jedenastki wciąż jest tematem, którego z kibicami Kolejorza lepiej nie poruszać.

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Lechici nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Przemówili tylko Jagiełło i Yegbe

Rozmawiać nie chcą jednak nie tylko fani Lecha, ale i jego piłkarze. Tuż po meczu żaden z zawodników nie przyszedł do strefy mieszanej, by porozmawiać z przedstawicielami mediów, których zadowolić musiała konferencja prasowa z udziałem Nielsa Frederiksena. Piłkarze byli zdruzgotani, a obecny na trybunie prasowej Filip Miller informował, że pod szatnią płakali Patrik Walemark i Daniel Hakans.

Jedyną rozmowę po końcowym gwizdku udało się przeprowadzić dziennikarzom TVP Sport. Przed kamerami oficjalnego nadawcy stanął strzelec jedynego gola dla Kolejorza w rewanżu, Filip Jagiełło. Środkowy pomocnik nie ukrywał jednak, że sam nie wie, co w zasadzie zadecydowało o takim rezultacie.

- Na gorąco nie powiem nic mądrego. Daliśmy ciała i tyle. Nie ma tu nic do dodania. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle. Ciężko mi powiedzieć na gorąco co było problemem. Do 3:0 byłem na ławce i trudno mi było zobaczyć co nie gra. Myślę, że wynik 4:1 w pierwszym meczu trochę zakłamywał rzeczywistość, bo to był naprawdę dobry zespół, ale mieliśmy taki wynik i nie mieliśmy prawa dzisiaj odpaść - mówił wyraźnie rozgoryczony.

Kilkanaście godzin po zakończeniu spotkania niemal na próżno szukać postów zamieszczonych przez lechitów w mediach społecznościowych czy komentarzy na temat kompromitującej porażki. Zza zasłony milczenia w końcu wyszedł Terry Yegbe, który opublikował na Instagramie relację, którą opatrzył podpisem zawierającym przeprosiny dla kibiców Kolejorza.

"Do naszych niesamowitych kibiców - naprawdę przepraszamy. Wiemy, jak wiele znaczył dla was ten mecz, ponieważ dla nas znaczył dokładnie tyle samo. Wasze wsparcie nigdy nie pozostaje niezauważone i nawet w takich chwilach bardzo je odczuwamy" - czytamy.

"Ta porażka nas nie zdefiniuje. Wyciągniemy z niej wnioski, wrócimy silniejsi i będziemy dalej walczyć razem. Dziękujemy, że jesteście z nami zarówno w chwilach sukcesów, jak i porażek. Teraz bardziej niż kiedykolwiek was potrzebujemy. Głowy do góry. Walczymy dalej. Forza Lech" - dodał Ghańczyk, który od początku sezonu zaskarbił sobie sporą sympatię poznańskich kibiców.

Kolejnym przystankiem Lecha Poznań w Europie będą Wyspy Owcze. W ramach III rundy eliminacji Ligi Europy Kolejorz zmierzy się z KI Klaksvik. Wcześniej jednak Poznaniaków czeka rywalizacja ligowa z Wieczystą Kraków. Spotkanie pod Wawelem zaplanowano na sobotę 1 sierpnia o godz. 17:30.

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