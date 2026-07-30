Kalinkowski wyjaśnił, dlaczego Lech przegrał. Wskazał winnego

Ależ to była katastrofa! Lech Poznań wygrał na wyjeździe w Danii 4:1 i wydawało się, że niemożliwe jest zmarnowanie takiej przewagi. A jednak. Aarhus zagrało świetnie, Lech żenująco słabo i ostatecznie to Duńczycy mogli cieszyć się z awansu do III fazy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Poznaniacy po 90 minutach przegrywali 0:3. W 95. minucie bramkę dającą nadzieję strzelił Filip Jagiełło, ale ostatecznie mistrzowie Polski stracili jeszcze jedną bramkę i przegrali po rzutach karnych. To był wstyd.

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Ekspert przejechał się po Frederiksenie

Nic dziwnego, że od wczoraj cały Lech Poznań znajduje się w ogniu krytyki. Zasłużenie. To w końcu pierwszy sezon w historii, w którym Polska wystawiła w kwalifikacjach Ligi Mistrzów dwa zespoły. Nie minął nawet lipiec i już wiemy, że żadna z tych drużyn nie zagra w fazie ligowej. I tak jak trudno mieć o to pretensje do Górnika Zabrze - wicemistrzowie Polski grali ze zdecydowanie mocniejszym rywalem - tak od Lecha oczekiwano zdecydowanie więcej.

Bartłomiej Kalinkowski na łamach Meczyków ma pretensje do trenera Lecha, Nielsa Frederiksena. - Miałbym pretensje do Frederiksena. Pamiętam, jak chwaliliśmy go za drugi mecz z Szachtarem. Lech zagrał wtedy po europejsku. Świetnie się obronił, pokazał, że umie cierpieć, ale to, co robił po odbiorze powodowało, że Szachtar miał niesamowite problemy - zaczął Kalinkowski.

- Tamten mecz nie zakończył się szczęśliwie, ale naprawdę był bardzo dobry. Lech postraszył Szachtar. Tego doświadczenia zabrakło nam z Aarhus. Duńczycy zrobili na swojej połowie dokładnie to samo, co Cracovia. Ograniczyli do maksimum środek pola i dali rozgrywać piłkę do boku. Lech nie potrafił z tego skorzystać - dodał.

- Adrian Siemieniec mówił, że Jagiellonia musi trochę przemodelować się na europejskie puchary. Lech też to przeszedł, dlatego nie ma żadnego usprawiedliwienia dla Frederiksena. Przerwa była momentem, w którym można było coś skorygować. Dlatego miałbym największe zarzuty do Frederiksena - podsumował.

Lech teraz będzie musiał walczyć o awans do Ligi Europy. W III rundzie kwalifikacyjnej Poznaniacy zagrają z farerskim KI Klaksvik. Normalnie mistrzowie Polski byliby zdecydowanym faworytem, ale już udowodnili, że są w stanie przegrać z każdym. Zachęcamy do śledzenia dwumeczu z zespołem z Wysp Owczych w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.