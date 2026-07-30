Tragiczna śmierć brazylijskiego piłkarza. Monitoring pokazał, co się stało

Botafogo de Futebol e Regatas to jeden z najbardziej znanych klubów piłkarskich w Brazylii. Botafogo należy do tzw. Wielkiej Czwórki, jeżeli chodzi o kluby z Rio de Janeiro. W tym gronie jest również Vasco da Gama, Flamengo oraz Fluminense. Dwa lata temu Botafogo wygrało mistrzostwo Brazylii, a także triumfowało w rozgrywkach Copa Libertadores. Dawniej w tym klubie grały takie legendy brazylijskiej kadry jak Jairzinho czy Garrincha. Teraz "Fogo" pogrążyło się w żałobie w związku z ostatnimi tragicznymi informacjami.

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Brazylijczyk zginął wskutek zawalenia się ściany. "Klub składa kondolencje"

Botafogo poinformowało w oświadczeniu, że w wieku 41 lat zmarł Tassio Maia dos Santos. Były napastnik tego klubu zginął w wyniku zawalenia się ściany budynku w dzielnicy Santa Teresa podczas silnego wiatru, który w środę pojawił się w Rio de Janeiro. "W tej chwili klub składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom Tassio. Spoczywaj w pokoju" - czytamy.

Serwis lance.com.br podaje, że w momencie wypadku porywy wiatru w Rio de Janeiro przekraczały 100 km/h. Wraz z Tassio zginął jego przyjaciel, Vandre Cordeiro. Na nagraniach z kamer monitoringu można było zauważyć, że cała konstrukcja zawaliła się na dwóch mężczyzn i na zaparkowany samochód. Chwilę wcześniej w tym miejscu była grupa nastolatków, "której udało się uciec bez szwanku". Brazylijskie media dodają, że do zawalenia doszło przy ulicy Rua Doutor Julio Otoni, gdzie często odbywały się wesela.

Sekretariat Stanu Obrony Cywilnej i Wojskowa Straż Pożarna zgodnie przekazały, że w związku z wiatrem pojawiły się spore szkody w stolicy Brazylii. "Do godziny 19:00 w środę odnotowano 31 akcji ratunkowych związanych ze skutkami burzy" - dodaje rede98.com.br. Poza Tassio i jego przyjacielem, zaginął jeden z rybaków. Aktualnie w Rio de Janeiro tymczasowo wstrzymano ruch pociągów i metra, są też przerwy w dostawie prądu.

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Tassio Maia dos Santos grał w wielu klubach w trakcie swojej kariery. W jego piłkarskim CV są takie zespoły, jak Villa Rio (2008-2009), Tombense (2010-2011), Busan iPark (2011), Lokomotiw Płowdiw (2012), CSKA Sofia (2012-2013), RB Bragantino (2014), Botafogo (2015), Hatta Club (2015-2016), czy Madureira (2019).