W Polsce był gwiazdą. Za granicą totalnie przepadł. "Nie można grać tak słabo"

Ousmane Sow był prawdziwą gwiazdą Górnika Zabrze. Piłkarz sprowadzony w lutym 2025 roku z belgijskiego Lierse za 250 tys. euro potrzebował kilku miesięcy na adaptację do gry w Polsce, ale runda jesienna sezonu 2025/26 należała już do niego. Dziewięć bramek i trzy asysty zdobyte w 19 spotkaniach Ekstraklasy i Pucharu Polski to dorobek, co się zowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hiszpania po raz drugi w historii mistrzem świata

Zdecydowanie najlepszym występem Sowa było ligowe spotkanie z Legią Warszawa. Senegalczyk najpierw zanotował asystę przy trafieniu Maksyma Chłania, a następie sam dwukrotnie pokonał Kacpra Tobiasza, prowadząc Trójkolorowych do pewnego zwycięstwa 3:1. Między innymi to spotkanie przekonało Broendby do ściągnięcia napastnika.

Czarował w Górniku, zawodzi w Danii

Duńczycy na ten transfer wydali 3 miliony euro, dzięki czemu Górnik w ledwie rok zarobił krocie. Sprzedaż jednej z jaśniej błyszczących gwiazd nie odbiło się niegatywnie na zespole Michala Gasparika. Trójkolorowi wywalczyli wicemistrzostwo Polski i zdobyli krajowy puchar. Sam Ousmane Sow natomiast w Kopenhadze kompletnie zawiódł.

Zobacz też: Znana śpiewka przy Bułgarskiej. Lech Poznań wpadł w pułapkę

Senegalczyk wystąpił w poprzednim sezonie w 14 spotkaniach Broendby, ale przy jego nazwisku nie widnieje ani jedna bramka czy asysta. 11-krotni mistrzowie Danii na finiszu ligi stracili miejsce w europejskich pucharach, a Sow tegoroczne rozgrywki rozpoczął poza kadrą meczową. W 1. kolejce duńskiej Superligi Broendby zremisowało na wyjeździe 1:1 z Aarhus GF, rywalami Lecha w II rundzie el. LM. Bramkę dla gości zdobył Bartosz Slisz.

Ousmane Sow pod presją. "Nie można grać tak słabo"

- Mam więcej zawodników do wyboru niż miejsc w składzie. W ten weekend zdecydowaliśmy podjąć taką decyzję, a w innych meczach skład będzie wyglądać inaczej - tłumaczył trener Broendby, Thomas Norgaard w rozmowie z "Tipsbladet". Duńskie media zwracają uwagę na słabe występy napastnika, które nie usprawiedliwiają wydanych na niego pieniędzy.

Według Ole Hoffskova z "Tipsbladet" Ousmane Sow jest jednym z pięciu piłkarzy pod największą presją przed nowym sezonem Superligi. "Broendby wydało na niego 20 mln koron i nie można grać tak słabo, jak ten napastnik wiosną. Czasami żal było na niego patrzeć. Wyglądał jak zawodnik, który gra na poziomie zbyt wysokim względem jego umiejętności" - czytamy.

Duńczycy jednak nie skreślają jeszcze Sowa. "Rzecz jasna trzeba dać Ousmanowi Sowowi uczciwą szansę. On sam musi jednak udowodnić, że Broendby nie popełniło ogromnego błędu, kupując go za tak wysoką cenę" - można przeczytać. A nuż powtórzy się historia z Zabrza i po słabym pierwszym półroczu, druga runda będzie wybitna?