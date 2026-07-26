Pirlo miał zostać selekcjonerem. Politycy grzmią. Wszystko przez Rosję

Reprezentacja Włoch po tym, jak nie zakwalifikowała się na mistrzostwa świata, pozostała bez selekcjonera. Stanowisko stracił Gennaro Gattuso, a tamtejszy związek wciąż nie wybrał jego następcy. Marzeniem włoskich działaczy było zatrudnienie Pepa Guardioli. Wszystko wskazuje jednak na to, że rozmowy z byłym trenerem Manchesteru City zakończyły się fiaskiem. W tej sytuacji faworytem do objęcia posady stał się Andrea Pirlo. Jego kandydatura zaczęła jednak wzbudzać w kraju olbrzymie kontrowersje.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pirlo dwa miesiące temu latał do Rosji. Od razu mu to wypomnieli

I nie chodzi tu o kwestie czysto sportowe, a o związki byłego znakomitego pomocnika Milanu i Juventusu z... Rosją. Jak wyjaśniła włoska stacja Sky Sports, Pirlo jest obecnie trenerem United FC. Drużyna na co dzień rywalizuje co prawda w lidze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale jej właścicielem jest znany rosyjski miliarder - Siergiej Łomakin. Na tym jednak nie koniec.

To właśnie dzięki kontaktom z Łomakinem Pirlo w październiku zeszłego roku został ambasadorem rosyjskich zakładów bukmacherskich Fonbet. Na ich zaproszenie gościł też w maju tego roku na finale Pucharu Rosji między Spartakiem Moskwa a FK Krasnodarem. Towarzyszył mu zresztą inny były reprezentant Włoch - Marco Materazzi. Tamta wizyta była wówczas mocno krytykowana nie tylko we włoskich mediach.

Zobacz też: Łączyli Pietuszewskiego z gigantem. Najnowsze wieści prosto z Portugalii

Pirlo straci szansę na poprowadzenie kadry? Włosi podnieśli alarm. "Wysoce niestosowne"

Kontakty Pirlo z Rosjanami absolutnie nie poszły w niepamięć. Ba, mogą okazać się dla niego poważną przeszkodą do objęcia stanowiska. - Zaangażowanie Pirlo w promowanie rosyjskiej firmy (w tym kontrowersyjna podróż promocyjna do stolicy zaledwie dwa miesiące temu) wydaje się wielu osobom wysoce niestosowne w stosunku do osoby przymierzanej do reprezentowania naszego kraju - wyjaśniła "La Gazzetta dello Sport", która przypomniała, że relacje między Rzymem a Moskwą mocno się pogorszyły po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Przeciwko ewentualnemu wyborowi Pirlo protestowali już nawet włoscy politycy. - Swobodnie i wielokrotnie użyczał swojego prestiżu działaniom na rzecz normalizacji reżimu Putina, uczestnicząc w inicjatywach wykorzystywanych przez kremlowską propagandę podczas bombardowań Ukrainy. Wybranie go to poważny błąd - mówiła o szkoleniowcu wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Pina Picierno. - Każdy, kto prowadzi lub prowadził kampanię na rzecz Rosji po 2022 roku, nie powinien sprawować funkcji państwowej - stwierdził wprost Carlo Calenda, włoski senator i lider partii Azione.

Zdaniem "La Gazzetty dello Sport" nowy prezes włoskiej federacji piłkarskiej, Giovanni Malago już wydał polecenie, aby zbadać charakter relacji Pirlo z Fonbetem. Z kolei prawnicy trenera mają zapewniać, że umowa z rosyjskim bukmacherem jest ściśle związana z pracą w United FC i po odejściu z klubu można ją bez żadnych konsekwencji rozwiązać.