Polak z fenomenalnym debiutem w Slavii Praga

Wiktor Nowak notuje ogromne postępy. Jeszcze rok temu Górnik Zabrze za darmo pozyskał go ze Znicza Pruszków, po czym wypożyczył do Wisły Płock. W tym sezonie w drużynie Michala Gasparika Nowak także nie ma okazji grać, bo po młodego Polaka zgłosiła się Slavia Praga. Zapłaciła za niego 2,4 mln euro. W drugą stronę za 1,5 mln euro powędrowali dwaj piłkarze ekipy ze stolicy Czech. To Ondrej Zmrzly (w poprzednim sezonie wypożyczony do Zabrza) oraz Erik Prekop. Górnik otrzymał zatem 900 tysięcy euro.

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Nowak z fenomenalnym debiutem w Slavii Praga

Sam Nowak nie ukrywał ekscytacji transferem do mistrza Czech. - Gdy tylko agenci powiedzieli mi o możliwości przejścia do Slavii, byłem podekscytowany. Jestem młody, chcę się rozwijać na boisku i poza nim. I oczywiście pomagać w zdobywaniu trofeów. Praga jest piękna, otoczenie jest wspaniałe i nie mogę się doczekać, żeby spotkać się z kolegami w szatni - powiedział Nowak w rozmowie z mediami klubowymi.

W debiucie w barwach Slavii spisał się kapitalnie. W inauguracyjnej kolejce czeskiej Chance Liga w meczu przeciwko Slovacko dwukrotnie trafił do siatki. Oba trafienia miały miejsce w pierwszej połowie (16' i 45+1').

Po pierwszej bramce można było dostrzec wielką radość Polaka, ale trudno się dziwić. Nie potrzebował wiele czasu, by wpisać się na listę strzelców. Nowak został zdjęty z boiska w 65. minucie. Wówczas Slavia prowadziła już 4:1.

Transfer do mistrza Czech może okazać się dla Nowaka strzałem w dziesiątkę. Slavia ma zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a to przecież najlepsze okno wystawowe dla piłkarzy.

Nie można wykluczyć, iż w przyszłości Polak zapracuje na transfer do którejś z czołowych europejskich lig.

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