Oto co Leo Messi podarował kolegom z reprezentacji po MŚ

Lionel Messi najprawdopodobniej rozegrał swój ostatni mundial w karierze, a być może nawet ostatni mecz w narodowych barwach. Choć oficjalnie decyzji ws. dalszych występów dla Argentyny nie ogłosił, już pojawiły się takie sugestie z wewnątrz kadry. - Myślę, że podjął już decyzję, iż był to jego ostatni mecz w reprezentacji - wyznał ostatnio dziennikarzom Leandro Paredes. O takich zamiarach może również świadczyć pewien gest 39-latka wobec kolegów z reprezentacji.

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Taki prezent Messi podarował kolegom z reprezentacji. "Coś naprawdę fajnego"

Okazuje się, że Messi podarował wszystkim członkom kadry specjalny prezent. Wszystko wyszło na jaw dzięki dziewczynie argentyńskiego obrońcy Marcosa Senesiego - Kelci-Rose Bowers. Kobieta zamieściła w mediach społecznościowych filmik, w którym zaprezentowała podarunek. - Muszę wam pokazać coś naprawdę fajnego. Spodoba wam się. To spersonalizowana torba, którą Marcos zabrał do domu z turnieju, i ma na niej swoje imię - chwaliła się.

Ubrana w koszulkę reprezentacji Argentyny Bowers pokazała do kamery wspomnianą torbę. Następnie wyjęła z niej złoty termos Stanley z logo kapitana Argentyny, tykwę (naczynie do yerba mate - red.), opakowanie yerba mate oraz bombillę (słomkę) z wbudowaną łyżeczką. Miała więc cały komplet do przyrządzania tego niezwykle popularnego a Ameryce Południowej napoju. - To mate dla niego (Senesiego - red.). Prezent, który Messi zrobił dla wszystkich graczy - wyjaśniła.

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Dziewczyna piłkarza zachwycona gestem Messiego. "Całkiem fajny prezent"

Nie ukrywała, że była nim zachwycona. - Marcos dał mi to, że schowała w bezpiecznym miejscu i zabrała z powrotem do Miami. Całkiem fajny prezent. Fajnie, że go mam. Dajcie znać, co o nim myślicie, ale według mnie jest naprawdę wspaniały - dodała na zakończenie.

Sama Kelci-Rose Bowers podobnie jak jej chłopak również trenuje piłkę nożną. Brytyjka jest obecnie zawodniczką Bournemouth, a więc tego samego klubu, w którym do końca poprzedniego sezonu występował Marcos Senesi. Latem Argentyńczyk przeniósł się jednak do Tottenhamu.